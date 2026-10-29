Ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030

Quang cảnh Phiên họp.

Hội đồng trẻ em tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 gồm 55 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho học sinh khối tiểu học và THCS sở trên toàn tỉnh, bao gồm cả thiếu nhi dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thường trực Hội đồng gồm 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; thảo luận, thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết của Hội đồng.

Ban Thường trực Hội đồng trẻ em tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 ra mắt tại Phiên họp lần thứ nhất.

Theo đó, Hội đồng sẽ giữ vai trò đại diện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thiếu nhi; định kỳ tổ chức các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc, lắng nghe và đề xuất giải pháp về các vấn đề của trẻ em. Thông qua Ban Tham vấn, các ý kiến, kiến nghị này sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng hoạt động cho các thành viên Hội đồng năm 2026.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu sự ra đời và đi vào vận hành nền nếp của Hội đồng trẻ em tỉnh trong giai đoạn mới, giúp các em nâng cao nhận thức, bản lĩnh và sự tự tin khi đại diện cho tiếng nói của thiếu nhi toàn tỉnh.