Tham dự có đồng chí Dương Mạc Kiên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan cùng các đại biểu trẻ em tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Chương trình gặp mặt, tập huấn và ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('b8982824f636e2c8bcbe471c5bed6ee7')

Chương trình công bố quyết định thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh giai đoạn 2025 - 2030; thông tin, giới thiệu về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và những kỹ năng cần thiết khi tham gia phiên họp giả định; các em trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan tâm trong học tập, sinh hoạt, đặc biệt là những thuận lợi, khó khăn và nguy cơ có thể gặp phải khi tham gia môi trường mạng.

Hội đồng là mô hình tạo điều kiện để trẻ em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến trẻ em; cầu nối giữa trẻ em với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong thực hiện quyền trẻ em.

Dự kiến phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026 diễn ra từ ngày 11 - 12/12/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em đến từ 34 tỉnh, thành phố với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”. Tỉnh Cao Bằng có 8 đại biểu trẻ em tiêu biểu được lựa chọn tham gia phiên họp.

Nhân dịp này, Ban tổ chức tặng quà động viên 8 đại biểu trẻ em của tỉnh được lựa chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026.