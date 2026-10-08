Với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”, CEF III do UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) là đầu mối tổ chức, điều phối cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.

Ra mắt Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF. Ảnh: Duy Khánh

Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF có vai trò tư vấn, phản biện, định hướng và tổng hợp chuyên môn cho Diễn đàn. Hội đồng gồm PGS.TS Trần Đình Thiên, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng; ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS Nhữ Trọng Bách, Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, thành viên sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN); TS Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội; bà Trần Diệu Thúy, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, việc thành lập Hội đồng nhằm tạo thêm một cấu phần chuyên môn có tính tư vấn, phản biện và định hướng cho CEF III, đồng thời kết nối các góc nhìn từ cơ quan quản lý, chuyên gia, cơ sở đào tạo, truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với Hội đồng Chuyên gia cấp cao, CEF III ra mắt mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì, đại diện cho nhiều nhóm ngành, lĩnh vực và mạng lưới doanh nghiệp như công nghệ thông tin, bán lẻ, M&A, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dệt may, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, doanh nghiệp nữ và dịch vụ việc làm.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III). Ảnh: Duy Khánh

Theo Ban Tổ chức, CEF III tiếp cận nguồn nhân lực không chỉ từ câu chuyện tuyển dụng hay đào tạo, mà đặt nhân lực trong mối quan hệ trực tiếp với công nghệ, vốn, quản trị, sản xuất, thị trường, nội địa hóa và chuỗi giá trị.

Trên cơ sở đó, chương trình có báo cáo trung tâm “Hà Nội 2026 - Thực trạng doanh nghiệp, điểm nghẽn và yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới”, sử dụng các số liệu chính thức để nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu và khoảng cách cần được khắc phục của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Ba báo cáo chuyên đề tập trung vào các nhóm vấn đề: nguồn nhân lực chất lượng cao cho tăng trưởng mới; nhân lực quản trị, tài chính và M&A để nâng năng lực lãnh đạo, hấp thụ vốn, tái cấu trúc và mở rộng quy mô; nhân lực kỹ thuật, sản xuất, bán lẻ và chuỗi giá trị, gắn với liên kết doanh nghiệp - cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, phiên tổng hợp chuyên gia cuối chương trình sẽ kết nối báo cáo trung tâm và 3 chuyên đề, lựa chọn từ 5 đến 7 vấn đề ưu tiên do các đơn vị đồng chủ trì đề xuất, đồng thời xác định các chương trình thí điểm, đơn đặt hàng và trách nhiệm của Nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo.

Mục tiêu là hình thành “Khung hành động sau CEF III”, trong đó các giải pháp có đầu mối thực hiện, có hoạt động tiếp nối và cơ chế theo dõi sau diễn đàn.

CEF III năm nay có sự tham dự của Đại sứ và đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia. Ban Tổ chức kỳ vọng sự tham gia của các đối tác quốc tế cùng Hội đồng Chuyên gia và mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì sẽ mở rộng không gian kết nối, trao đổi kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.