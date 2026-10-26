Ra mắt Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan - hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026

Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan chính thức ra mắt. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Phần Lan)

Sự kiện có sự tham dự của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện ngoại giao đoàn, bạn bè Phần Lan, quốc tế và bà con cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm chúc mừng sự ra đời của Hội, ghi nhận sáng kiến, tâm huyết của những người sáng lập và sự chung tay của các thành viên trong việc gìn giữ, quảng bá áo dài tại Phần Lan.

Đại sứ nhấn mạnh, với người Việt xa quê, áo dài mang theo tình cảm với quê hương, niềm tự hào về cội nguồn và mong muốn trao truyền những giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Mỗi hoạt động giới thiệu áo dài cũng là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chúc mừng Hội, đánh giá cao nỗ lực của bà con trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng cộng đồng đoàn kết, gắn bó với quê hương và đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Với người Việt xa quê, áo dài mang theo tình cảm với quê hương, niềm tự hào về cội nguồn. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Phần Lan)

Thay mặt những người sáng lập, bà Gina Trần chia sẻ mong muốn xây dựng Hội thành nơi kết nối những người yêu áo dài, tạo cơ hội để các thế hệ người Việt và bạn bè Phần Lan cùng tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Bà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán và sự hưởng ứng của cộng đồng đã góp phần đưa sáng kiến thành hiện thực.

Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Nguyễn Hoàng Diệu Tâm chúc mừng sự ra đời của Hội. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Phần Lan)

Những màn trình diễn áo dài cùng các tiết mục văn nghệ nhận được sự hưởng ứng của người tham dự, mang đến không khí giao lưu ấm áp và thể hiện sức sống của văn hóa Việt Nam tại Phần Lan.

Sự kiện Hội Áo dài Việt Nam tại Phần Lan chính thức ra mắt góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Phần Lan. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Phần Lan)

Thông qua việc đồng hành cùng sáng kiến của bà con, hỗ trợ tổ chức và kết nối bạn bè sở tại, Đại sứ quán góp phần đưa các hoạt động gìn giữ bản sắc trở thành cầu nối giao lưu nhân dân. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Phần Lan.

Các đại biểu tham gia sự kiện chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Phần Lan)

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan)