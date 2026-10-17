Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

Ngày 17/10, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thới Đông phối hợp tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số lần thứ hai năm 2026. Chương trình với sự tham gia của hàng nghìn người dân xã đảo thuộc huyện Cần Giờ cũ, nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Sáng 17/10, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thới Đông, TPHCM phối hợp tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số lần thứ 2 - năm 2026

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình chuyển giao và ra mắt hệ thống “Dashboard Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thới Đông”.

Có thể hiểu Dashboard là bảng theo dõi thông tin trên nền tảng số. Với hệ thống được giới thiệu tại ngày hội, công nghệ được đưa vào hỗ trợ quản lý những ý kiến do đoàn viên, hội viên và người dân góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Thay vì chỉ dừng ở khâu tiếp nhận, nền tảng còn hỗ trợ tổng hợp thông tin và theo dõi quá trình xử lý. Qua đó, Mặt trận xã hướng đến nắm bắt tình hình nhân dân thuận tiện hơn, có thêm công cụ theo sát những vấn đề được phản ánh từ khu dân cư.

Đối với công tác Mặt trận, việc tiếp nhận ý kiến là bước đầu của quá trình lắng nghe người dân. Những thông tin sau đó cần được tập hợp để theo dõi, phục vụ công tác phối hợp và phản ánh nguyện vọng của người dân từ cơ sở.

Việc đưa công nghệ vào công tác Mặt trận được kỳ vọng góp phần đổi mới phương thức hoạt động, giúp những vấn đề phát sinh từ cơ sở được ghi nhận, tổng hợp và theo dõi thuận tiện hơn

Theo định hướng của chương trình, ứng dụng công nghệ còn góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, tăng sự tương tác với đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Cùng với ra mắt Dashboard, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã giới thiệu Đội hình “Bình dân học vụ số” với lực lượng nòng cốt gồm đoàn viên, thanh niên và trưởng ban công tác Mặt trận các ấp.

Đội hình có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số và sử dụng dịch vụ trực tuyến. Hoạt động hướng đến hỗ trợ cả những người còn gặp khó khăn khi thao tác trên thiết bị hoặc làm quen với ứng dụng mới.

Đây cũng là lực lượng góp phần đưa hướng dẫn sử dụng công nghệ đến các khu dân cư. Người dân được hỗ trợ từ những thao tác cụ thể, từng bước làm quen với các tiện ích phục vụ sinh hoạt và công việc.

Học sinh được trải nghiệm tại ngày hội

Theo kế hoạch, ngày hội bố trí 14 gian hàng trải nghiệm với sự tham gia của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và ngân hàng.

Các nội dung hướng dẫn gồm sử dụng VNeID, tìm hiểu ứng dụng Công dân số TPHCM, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân và an toàn trên không gian mạng. Người tham gia có thể trực tiếp thao tác trên điện thoại với sự hỗ trợ của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân viên kỹ thuật.

Tại chương trình, các ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông tham gia giới thiệu tiện ích mở tài khoản, thanh toán không dùng tiền mặt và những giải pháp phục vụ học tập, sản xuất, kinh doanh. Ban tổ chức bố trí mã QR tại các điểm trải nghiệm để ghi nhận sự tham gia, kết hợp tặng quà khuyến khích người dân tìm hiểu công nghệ.