Hệ thống HanoiSchool giai đoạn 1 được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đây là giải pháp hướng tới xây dựng nền tảng quản trị giáo dục thống nhất, kết nối hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, bán trú và điều hành giáo dục trên môi trường số.

Tích hợp các hoạt động quản trị, dạy học và điều hành trên một nền tảng

Việc ra mắt Hệ thống HanoiSchool là một bước triển khai cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số ngành giáo dục Thủ đô, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch chuyển đổi số của thành phố Hà Nội năm 2026. Hệ thống được triển khai theo định hướng của UBND Thành phố, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai giải pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức đưa hệ thống vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục.

Với định hướng sử dụng thống nhất một nền tảng, người dùng đăng nhập hệ thống thông qua tài khoản iHanoi, mỗi học sinh được cấp một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ việc quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập. Dữ liệu được cập nhật một lần, chia sẻ và khai thác theo phân quyền, hạn chế tình trạng nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận và phần mềm.

Thông qua Hệ thống HanoiSchool, giáo viên có thể thực hiện các nghiệp vụ như điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả học tập trên cùng một hệ thống. Phụ huynh có thể theo dõi thông tin học tập, thực đơn và tình hình bán trú của học sinh, đồng thời thực hiện một số thủ tục như gửi đơn xin nghỉ học thông qua thiết bị di động.

Đối với nhà trường và cơ quan quản lý, hệ thống cung cấp dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành và công cụ hỗ trợ theo dõi tình hình hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thời gian thực hiện các báo cáo định kỳ.

Hướng tới quản trị giáo dục dựa trên dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin

Một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai Hệ thống HanoiSchool là kế thừa các hệ thống và dữ liệu hiện có, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động quản lý, dạy và học tại các nhà trường, không làm phát sinh những thao tác không cần thiết, tạo thêm áp lực công việc cho giáo viên. Việc tổ chức khai thác dữ liệu được thực hiện theo nguyên tắc phân quyền, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hệ thống HanoiSchool hướng tới việc tập trung dữ liệu trên một nền tảng thống nhất, qua đó giúp giáo viên giảm thời gian thực hiện các công việc nhập liệu, tổng hợp thông tin; đồng thời hỗ trợ nhà trường và cơ quan quản lý có được dữ liệu kịp thời, phục vụ công tác điều hành. Giai đoạn 1 là cơ hội để đánh giá hiệu quả vận hành, tiếp nhận ý kiến từ các đơn vị sử dụng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống trước khi Thành phố xem xét triển khai trên diện rộng.

Trong giai đoạn 1, Thành phố triển khai giải pháp theo hình thức POC (Proof of Concept – chứng minh tính khả thi). Hệ thống được định hướng phát triển theo kiến trúc mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, tích hợp và mở rộng, đồng thời bảo đảm Thành phố chủ động trong quản lý, khai thác và vận hành hệ thống.

Triển khai tại 20 cơ sở giáo dục, đánh giá trước khi xem xét mở rộng

Theo kế hoạch, Hệ thống HanoiSchool được triển khai giai đoạn 1 tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, bao gồm các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Các địa bàn tham gia gồm các phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Trong tháng 12/2026, Thành phố dự kiến tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, đồng thời xem xét phương án mở rộng triển khai trên địa bàn Thành phố.

Việc đưa Hệ thống HanoiSchool vào các trường học không chỉ hướng tới số hóa các quy trình quản lý trong từng nhà trường mà còn đặt nền móng cho việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất của Thủ đô. Qua đó, góp phần thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, minh bạch, lấy người học làm trung tâm.

Trước đó, từ năm học 2026 - 2027, Hà Nội đã triển khai Hệ thống HanoiCheck nhằm quản lý các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu của học sinh. Tuy nhiên, hoạt động quản trị nhà trường, tổ chức dạy và học vẫn được thực hiện trên nhiều phần mềm khác nhau, dẫn đến tình trạng dữ liệu phân tán, giáo viên phải thực hiện nhiều thao tác nhập liệu và tổng hợp báo cáo thủ công.

Trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Hệ thống HanoiCheck, Hệ thống quản trị trường học số Thành phố Hà Nội (HanoiSchool) được xây dựng nhằm từng bước khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu, hình thành hệ thống quản trị giáo dục tích hợp với bốn cấu phần chính: quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu và hệ thống bảng điều hành phục vụ công tác quản lý ở các cấp.