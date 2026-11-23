Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ phát biểu tại sự kiện ra mắt hệ sinh thái Nông dân chốt đơn. Ảnh: Thanh Liêm-TTXVN

Trong khuôn khổ Festival quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II diễn ra tại thành phố Cần Thơ, hệ sinh thái “Nông dân chốt đơn” trên nền tảng điện tử đã chính thức ra mắt nhằm hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và các chủ thể OCOP quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản thông qua các nền tảng số.

Chương trình diễn ra từ 9 giờ đến 20 giờ ngày 22/11 tại Công viên sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động hướng đến việc kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị xúc tiến thương mại và người tiêu dùng, góp phần đưa các sản phẩm nông nghiệp địa phương tiếp cận gần hơn với thị trường.

Tại chương trình, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ đã ký kết hợp tác với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ nhằm tạo cơ sở phối hợp trong việc kết nối, hỗ trợ và quảng bá các sản phẩm OCOP. Theo định hướng hợp tác, hai bên dự kiến đồng hành trong thời hạn 2 năm, tập trung vào các hoạt động truyền thông, xúc tiến thương mại và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Nhà báo Phùng Văn Hiệp - Phó Giám đốc VTV Nam Bộ phát biểu tại sự kiện ra mắt hệ sinh thái Nông dân chốt đơn. Ảnh: Thanh Liêm-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ, cho biết việc ký kết hợp tác giữa đơn vị xúc tiến thương mại và đơn vị truyền thông có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa sản phẩm của người dân, doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng tại địa phương, khu vực và cả nước.

Theo bà Duyên, thông qua chương trình “Nông dân chốt đơn”, các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đặc biệt là gần 1.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 5 sao của thành phố Cần Thơ, sẽ có thêm cơ hội được quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng. Bà Duyên kỳ vọng sự phối hợp giữa hai đơn vị sẽ tăng cường kết nối, hỗ trợ quảng bá, xúc tiến các sản phẩm của thành phố, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, hướng đến thị trường trong nước và quốc tế.

Nhà báo Phùng Văn Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ cho biết, hệ sinh thái “Nông dân chốt đơn” được xây dựng với mong muốn đồng hành cùng người nông dân trong quá trình nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Theo ông Hiệp, người nông dân không chỉ cần có mùa màng bội thu mà còn cần một thị trường rộng mở, thương hiệu được quan tâm và có vị thế chủ động trong nền kinh tế số.

Các đại biểu chúc mừng ra mắt hệ sinh thái Nông dân chốt đơn. Ảnh: Thanh Liêm-TTXVN

Ông Phùng Văn Hiệp nhấn mạnh, dự án không đơn thuần là hoạt động bán hàng trên các nền tảng trực tuyến mà hướng đến xây dựng một hệ sinh thái kết nối lâu dài giữa cơ quan truyền thông, đơn vị xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các chủ thể sản xuất. Qua đó, người nông dân có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về quá trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và tiếp cận những phương thức kinh doanh hiện đại.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, việc triển khai hệ sinh thái xuất phát từ thực tế nhiều nông dân, hợp tác xã và chủ thể OCOP vẫn gặp khó khăn trong xây dựng thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đầu ra ổn định. Trong khi đó, mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, con người và đặc trưng của từng vùng miền.

Thông qua hệ sinh thái này, các sản phẩm sẽ được giới thiệu bằng nhiều hình thức truyền thông khác nhau, kết hợp hoạt động quảng bá trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Đặc biệt, sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung (KOL/KOC) được kỳ vọng góp phần tăng khả năng tiếp cận khách hàng, tạo sự tương tác giữa người bán và người tiêu dùng.

Điểm nhấn của chương trình là phiên Mega Livestream kéo dài 10 tiếng, từ 10 giờ đến 20 giờ ngay sau Lễ ra mắt. Phiên phát trực tiếp có sự tham gia của các MC, biên tập viên, KOL/KOC, đại diện nhãn hàng, hợp tác xã và các chủ thể OCOP. Thông qua hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và giao lưu trực tiếp với người xem, chương trình tập trung quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu cùng các KOL, KOC tại Lễ ra mắt hệ sinh thái Nông dân chốt đơn. Ảnh: Thanh Liêm-TTXVN

Trong đó, phiên livestream được tổ chức trên các nền tảng trực tuyến, gồm fanpage “Kết nối miền Tây” và kênh TikTok “Nông dân chốt đơn”. Việc kết hợp nhiều nền tảng được kỳ vọng mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, tạo thêm cơ hội quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Bên cạnh hoạt động bán hàng, chương trình còn chú trọng giới thiệu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, từ quá trình sản xuất đến giá trị văn hóa và tâm huyết của người nông dân. Qua đó, người tiêu dùng có thêm thông tin về nguồn gốc, đặc điểm sản phẩm, đồng thời góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu nông sản Việt Nam.

Đáng chú ý, mô hình “Nông dân chốt đơn” hướng đến xây dựng mạng lưới kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông và các chủ thể sản xuất. Từ hoạt động hợp tác tại Cần Thơ, chương trình kỳ vọng từng bước mở rộng phạm vi kết nối, đưa sản phẩm OCOP của nhiều tỉnh, thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.