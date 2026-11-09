Ra mắt gói thu phí Facebook Plus tại Việt Nam, Meta đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn thu

Chi tiết gói dịch vụ và chiến lược định giá sản phẩm

Tập đoàn Meta vừa chính thức triển khai gói thuê bao trả phí mang tên Facebook Plus tại thị trường Việt Nam. Khác biệt với dịch vụ Meta Verified vốn tập trung vào khâu xác minh danh tính và bảo vệ tài khoản, Facebook Plus được thiết kế để cung cấp các tiện ích cá nhân hóa trong quá trình sử dụng mạng xã hội hàng ngày. Dịch vụ này được chào bán với mức giá 27.990 đồng mỗi tháng, đi kèm chính sách trải nghiệm miễn phí trong bảy ngày đầu tiên. Phí dịch vụ sẽ tự động gia hạn sau chu kỳ dùng thử cho đến khi khách hàng chủ động thao tác hủy đăng ký.

Các quyền lợi cốt lõi của Facebook Plus tập trung vào tính năng đăng tải và theo dõi tin ngắn. Người trả phí có quyền truy cập dữ liệu chi tiết về số lượt xem lại tin ngắn, thay vì chỉ hiển thị danh sách người xem thông thường. Nền tảng cũng mở rộng dải biểu tượng cảm xúc và cho phép người dùng kéo dài thời gian hiển thị tin vượt quá giới hạn 24 giờ tiêu chuẩn của phiên bản miễn phí.

Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh biểu tượng ứng dụng trên màn hình thiết bị di động. Đây là một nâng cấp mang tính cá nhân hóa, hoàn toàn không can thiệp vào các chức năng cốt lõi của nền tảng. Các bản thông báo từ nhà cung cấp xác nhận những quyền lợi này được áp dụng trên cả ứng dụng Facebook và Messenger, dù chưa phân định chi tiết tiện ích nào hoạt động độc lập trên từng ứng dụng.

Mở rộng biên lợi nhuận qua xu hướng thu phí người dùng trực tiếp

Sự xuất hiện của gói thuê bao giá rẻ này phản ánh rõ nét chiến lược tái cấu trúc nguồn thu của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Trải qua nhiều năm phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dòng tiền từ các nhà quảng cáo, những nền tảng mạng xã hội đang tích cực tìm kiếm và khai thác các kênh doanh thu mới từ hàng tỷ người sử dụng. Bằng cách cung cấp các tiện ích nâng cao, doanh nghiệp có thể chuyển đổi một bộ phận người dùng miễn phí thành tệp khách hàng trả tiền định kỳ.

Mô hình kinh doanh này đang trở thành mẫu số chung cho toàn ngành công nghiệp mạng xã hội. Trước Meta, thị trường đã ghi nhận sự xuất hiện của Snapchat Plus với các tính năng cá nhân hóa tương tự hay X Premium với gói quyền lợi kết hợp giữa kiểm duyệt nội dung và nâng cấp trải nghiệm. Việc chia nhỏ các gói dịch vụ và định giá ở mức thấp giúp các nền tảng tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, từ đó tạo ra một dòng tiền dự phóng ổn định bổ trợ cho mảng kinh doanh quảng cáo truyền thống vốn dễ chịu tác động từ chu kỳ kinh tế.