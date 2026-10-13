Tham dự có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Ra mắt “Góc gặp gỡ doanh nghiệp” tại chương trình.

Khác với hình thức hội nghị đối thoại truyền thống, “Góc gặp gỡ doanh nghiệp” được tổ chức trong không gian mở, gần gũi giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Điểm nhấn của hoạt động là tinh thần đối thoại thẳng thắn, đi vào từng vấn đề cụ thể, không nặng về nghi thức.

Các doanh nghiệp được ưu tiên trực tiếp nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh và những vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp quan tâm, như: thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng, môi trường, chính sách thuế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhu cầu kết nối hợp tác, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương mại, du lịch…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành trực tiếp lắng nghe, trao đổi, làm rõ từng nội dung, xác định hướng tháo gỡ phù hợp. Đối với những nội dung chưa thể xử lý ngay, các ý kiến, kiến nghị được ghi nhận, tổng hợp, phân loại và xác định cơ quan có trách nhiệm giải quyết, theo dõi tiến độ thực hiện, bảo đảm những vấn đề doanh nghiệp phản ánh tiếp tục được theo dõi, xử lý sau cuộc gặp.

Thông qua “Góc gặp gỡ doanh nghiệp”, tỉnh tiếp tục khẳng định quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với nhà đầu tư, chuyển từ lắng nghe kiến nghị sang chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn bằng những hành động cụ thể. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.