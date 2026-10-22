Ra mắt giải thưởng văn học dành cho tác phẩm viết cùng AI

Một giải thưởng dành cho các tác phẩm văn học được sáng tác với sự hỗ trợ của AI vừa được ra mắt trong tuần này. Giải thưởng Văn học Pascal AI (Prix Pascal de Littérature IA) kêu gọi các tác giả gửi bản thảo được viết cùng các công cụ AI.

Tác phẩm đoạt giải sẽ được xuất bản. Người tham gia phải gửi bản thảo chưa từng công bố, có độ dài từ 10.000 đến 50.000 từ, kèm thông tin về mô hình AI và các câu lệnh được sử dụng trong quá trình sáng tác. Tất cả mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến đều được chấp nhận, bao gồm ChatGPT, Claude, Gemini và LLaMA, theo The Guardian.

Người dự thi có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào, nhưng tác phẩm phải được viết bằng tiếng Pháp. Giải thưởng được đặt theo tên Blaise Pascal, nhà khoa học và triết gia người Pháp, người có đóng góp trong việc phát triển một trong những máy tính cơ học đầu tiên.

Pascal cũng là tác giả của Pensées, tập hợp các suy tưởng triết học và thần học được Giáo hoàng Francis ca ngợi vì “chiều sâu triết học và sức hấp dẫn văn chương”. Theo thể lệ, tác phẩm dự thi phải thuộc thể loại hư cấu, đồng thời hướng đến giải quyết một vấn đề đạo đức, xã hội hoặc sinh thái đang đe dọa nhân loại.

Giải thưởng do Philippe Rodriguez, Albin Serviant và Gilles Mentré sáng lập. Cả ba đều là những doanh nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông.

Rodriguez là một trong những nhà sáng lập công ty tư vấn mua bán và sáp nhập Avolta, đồng thời được trang web của công ty mô tả là nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp tiền mã hóa và blockchain châu Âu. Serviant là doanh nhân trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, từng giữ chức chủ tịch tạp chí LGBTQ+ Têtu.

Trong khi đó, Mentré là cựu công chức, có bằng tiến sĩ triết học và hiện giảng dạy tại Đại học Harvard cùng Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ông cũng đồng sáng lập Electis, một nền tảng bỏ phiếu trực tuyến.

Sự ra đời của giải thưởng Pascal diễn ra sau nhiều tháng tranh luận về việc sử dụng AI trong các tác phẩm lọt vào vòng chung kết hoặc giành chiến thắng tại một số giải thưởng văn học trong năm nay. Các giải thưởng liên quan gồm Giải truyện ngắn Commonwealth, Giải Caine và Giải Prix Goncourt, một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp.

Việc đăng ký tham dự Giải thưởng Pascal bắt đầu từ thứ Ba, thông qua trang web chính thức, và sẽ kết thúc vào cuối tháng 11. Ban tổ chức dự kiến chọn 10 tác phẩm vào danh sách rút gọn trước khi công bố người chiến thắng vào đầu tháng 12.

Hội đồng giám khảo gồm 5-6 nhà văn, nhà phê bình, nhà báo, triết gia và nhà xuất bản. Danh sách giám khảo dự kiến được công bố vào đầu tháng 11.