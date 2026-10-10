Ra mắt Giải bóng đá sinh viên Viettel Tammi Cup 2026

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Viettel An Giang tặng áo thi đấu cho các đội.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối sinh viên, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong học đường.

Theo kế hoạch, giải có 17 đội bóng tham dự, gồm 8 đội của Trường Đại học An Giang và 9 đội của Trường Đại học Kiên Giang. Ở giai đoạn đầu, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm tại từng trường. Đội tuyển xuất sắc nhất của mỗi trường sẽ tranh Cúp Viettel Tammi 2026 theo thể thức bóng đá sân 7 tại sân vận động Trường Đại học An Giang.

Đại diện Trường Đại học Kiên Giang bốc thăm thi đấu.

Bên cạnh hoạt động thể thao, giải đấu còn hướng đến việc giới thiệu các tiện ích số của Viettel Tammi, khuyến khích sinh viên tiếp cận, ứng dụng công nghệ trong học tập và đời sống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giới trẻ.