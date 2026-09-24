Ra mắt dự án 'Chữ thập đỏ - Tiếp bước em thơ'

Theo đó, dự án đã nhận đỡ đầu và trao học bổng tiếp sức đến trường cho 10 em học sinh mồ côi, có tinh thần hiếu học. Mỗi tháng, các em nhận được học bổng 1 triệu đồng, kéo dài từ tháng 9/2026 đến khi các em học xong lớp 12.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau (bìa phải) và bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau trao học bổng cho các em học sinh mồ côi, hiếu học.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án được Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng.

Dự án “Chữ thập đỏ - Tiếp bước em thơ” là dự án đầu tiên được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện, góp phần lan toả yêu thương, kịp thời tiếp thêm động lực cho những học sinh sớm mồ côi nhưng ham học, không ngừng vượt khó trên hành trình đến trường.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được lựa chọn hỗ trợ trong dự án “Chữ thập đỏ - Tiếp bước em thơ”.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều học sinh, đồng thời kết nối, vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để hỗ trợ các em trên con đường học tập, chinh phục ước mơ.

Tại chương trình, các đại biểu trao tặng 10 xe đạp cho các em học sinh khó khăn về phương tiện đến trường.