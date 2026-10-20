Ra mắt dự án an sinh xã hội cho người lao động

Các đơn vị ký kết cùng phối hợp để dự án an sinh được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Dự án nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận lương thực, thực phẩm, hóa mỹ phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng phù hợp mức giá ưu đãi. Theo đó, người lao động có thể mua hàng với mức giá thấp hơn giá thị trường khoảng 5-15% tùy nhóm hàng, nhà cung cấp và từng giai đoạn thực hiện.

Bà Phan Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt cho biết, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt còn là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình công nhân, dự án này đặt trọng tâm vào việc giúp người lao động giảm chi phí mua sắm hàng thiết yếu, mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng. Dự án mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam và thúc đẩy sự tham gia lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp vào các hoạt động chăm lo đời sống công nhân, người lao động.

Bà Phan Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phát biểu tại lễ ra mắt dự án, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng các sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng phải thực sự chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong tương lai, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Minh Chín hy vọng dự án sẽ trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp, huy động nhiều nguồn lực xã hội vì sức khỏe, hạnh phúc của cộng đồng và đời sống của người lao động.