Ra mắt drone phục vụ nông nghiệp thế hệ mới

DJI Agriculture tiến hành cho bay thử thiết bị T55 trình diễn phun ngoài trời

Ngày 27-10, DJI Agriculture đã chính thức giới thiệu T55 với nhiều tính năng nổi trội. Theo đó, T55 được trang bị bình thuốc 50 lít, sử dụng bơm cánh quạt truyền động từ tính kết hợp phun sương đa cấp.

Đáng chú ý, ở cấu hình tiêu chuẩn, T55 có trọng lượng rỗng (không gồm pin) khoảng 36,7kg. Thân máy có thêm tay cầm vận chuyển, giúp một người cũng có thể di chuyển máy và tự đưa lên xuống xe.

Ngoài ra, cách vận hành của T55 là rất thông minh khi được trang bị bộ điều khiển từ xa với màn hình 7 inch lớn, độ sáng cao và hệ thống truyền hình ảnh O4, mang lại phạm vi truyền tín hiệu lên đến 2km cùng độ ổn định cao.

T55 có radar tránh chướng ngại vật phía trước cùng radar sóng milimét thế hệ mới giúp nâng cao đáng kể khả năng nhận diện và né tránh chướng ngại vật và dây điện. Người dùng có thể theo dõi thông tin về số lần thực hiện công việc và lượng thuốc đã sử dụng thông qua ứng dụng DJI SmartFarm.

Đại diện DJI Agriculture chia sẻ: “Với T55, chúng tôi muốn nông dân Việt Nam tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn, máy thuận tiện vận chuyển, vận hành đơn giản qua điện thoại và luôn có đội ngũ hỗ trợ tại địa phương".