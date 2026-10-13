Ra mắt đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ ứng phó thiên tai, thảm hoạ

Dự chương trình có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng lãnh đạo các địa phương và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dự chương trình.

3 ca nô được bàn giao cho xã Nà Hang, xã Lâm Bình và phường Minh Xuân, với tổng kinh phí trên 1,9 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của KOICA, thông qua Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài. Đây là hoạt động thuộc Dự án Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do bão Yagi năm 2025, góp phần tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, nhất là trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn thường chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Sau khi tiếp nhận, các địa phương có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng phương tiện đúng mục đích, bảo đảm an toàn kỹ thuật và sẵn sàng huy động khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Ra mắt Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ ứng phó thiên tai, thảm họa xã Nà Hang.

Các đại biểu trao tặng biểu tượng trưng 3 ca nô cao tốc cho các xã Nà Hang, Lâm Bình và phường Minh Xuân.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ra mắt Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ ứng phó thiên tai, thảm họa xã Nà Hang và Lâm Bình, mỗi đội sẽ có từ 15-20 thành viên có sức khỏe và kỹ năng phù hợp. Đội có nhiệm vụ tham gia quản lý, vận hành ca nô, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng triển khai hoạt động ứng phó khi có tình huống khẩn cấp, kịp thời hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ca nô cao tốc của xã Nà Hang được hạ thủy tại tại Bến Thủy, thôn 6, xã Nà Hang.

Việc bổ sung phương tiện cứu hộ cùng xây dựng lực lượng tình nguyện viên tại cơ sở góp phần nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, chủ động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.