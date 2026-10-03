Ra mắt Diễn đàn Kinh tế biển, thúc đẩy phát triển bền vững

Nghi thức ra mắt Diễn đàn Kinh tế biển-Marine Economy Forum (MEF). (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự lễ ra mắt có đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các sở, ngành của các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng, đại diện các hiệp hội, trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, nuôi biển.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường đại học Nha Trang khẳng định, phát triển kinh tế biển là vấn đề chiến lược của đất nước, gắn với tăng trưởng kinh tế, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, quốc phòng-an ninh và nâng cao vị thế quốc gia. Vì vậy, những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang đặt ra yêu cầu ngày càng rõ hơn về liên kết ngành, liên kết vùng giữa địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng trong phát triển kinh tế biển.

Tiến sĩ Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường đại học Nha Trang phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Các đồng sáng lập không chỉ tham gia Diễn đàn, mà cùng xác định vấn đề, lựa chọn ưu tiên, thiết kế chương trình, triển khai và đánh giá kết quả. Hiệu quả của MEF phải được thể hiện qua những khuyến nghị có giá trị sử dụng, những chương trình, dự án được hình thành, những giải pháp được thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn”, Tiến sĩ Quách Hoài Nam nhấn mạnh.

MEF được định hướng hoạt động theo mô hình liên vùng, lấy Khánh Hòa và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên làm trọng tâm, từng bước mở rộng kết nối với các địa phương ven biển, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hiệp hội và mạng lưới quốc tế.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh (VŨ TÂN)

Trên cơ sở đó, Diễn đàn tập trung vào những vấn đề có tính liên ngành, liên vùng như chuỗi cung ứng thủy sản, logistics, bảo vệ môi trường biển, liên kết du lịch, sinh kế cộng đồng, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh.

Từ đó, hướng tới trở thành kênh kết nối chuyên gia, dữ liệu, luận cứ khoa học và nguồn lực tư vấn phục vụ xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Những nội dung cần nghiên cứu chuyên sâu có thể được kết nối với các đơn vị chuyên môn, nhóm chuyên gia phù hợp thông qua đầu mối của Diễn đàn.