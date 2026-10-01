Ra mắt điểm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại phường Thủ Dầu Một

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (bên phải) và bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (thứ 2, bên trái sang) thăm hỏi người cao tuổi tại phường Thủ Dầu Một.

Đây là mô hình thí điểm hướng đến xây dựng không gian sinh hoạt thường xuyên, góp phần chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi tại cộng đồng, do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp thực hiện.

Theo kế hoạch, các "Điểm sinh hoạt – chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng" tại TPHCM do 2 đơn vị triển khai sẽ thí điểm tại một số địa bàn gồm: phường Xuân Hòa, phường Bình Lợi Trung, phường Bình Phú, phường Tân Hưng, Bắc Tân Uyên, Thủ Dầu Một...

"Điểm sinh hoạt – chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng" không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, điểm sinh hoạt còn hướng đến trở thành không gian để người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, nâng cao khả năng tự chăm sóc bản thân, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống và duy trì sự kết nối với cộng đồng.

Tại "Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng phường Thủ Dầu Một", người cao tuổi có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe, từ tập luyện, dưỡng sinh đến giao lưu, đọc sách, chơi cờ... Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc, tư vấn sức khỏe và phục hồi chức năng sẽ góp phần giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe, phòng ngừa suy giảm chức năng và hạn chế nguy cơ người cao tuổi phải phụ thuộc vào người khác trong sinh hoạt.

Theo các đơn vị triển khai, hiệu quả của mô hình không chỉ được đo bằng một lễ ra mắt mà quan trọng hơn là khả năng duy trì hoạt động thường xuyên, để nơi đây thực sự trở thành một địa chỉ quen thuộc của người cao tuổi trên địa bàn.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM trao tặng 50 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội Người cao tuổi TPHCM trao tặng máy đo huyết áp; Chi cục Dân số TPHCM trao tặng máy nước nóng lạnh, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên tại điểm sinh hoạt.

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt:

Nhiều cô chú tham gia lễ ra mắt “Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng phường Thủ Dầu Một”

Nghi thức cắt băng khai mạc “Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng phường Thủ Dầu Một”.

Hội Người cao tuổi TPHCM trao tặng máy đo huyết áp.

Chi cục Dân số TPHCM trao tặng máy nước nóng lạnh.

BTC tặng quà cho các hội viên người cao tuổi.

Không gian đọc sách tại Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng phường Thủ Dầu Một”.

Trải nghiệm một số tiện ích tại "Điểm sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng phường Thủ Dầu Một”.

Các bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho người cao tuổi.

Lãnh đạo thành phố và địa phương cùng chụp hình với hội người cao tuổi tại chương trình.