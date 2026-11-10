Ra mắt điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng

Cắt băng khánh thành điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng tại xã Triệu Phong - Ảnh: L.O

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND xã Triệu Phong đã công bố quyết định thành lập điểm chăm sóc NCT ban ngày tại cộng đồng. Theo đó, Trạm Y tế xã được giao trực tiếp quản lý, tổ chức các hoạt động và chịu trách nhiệm về chuyên môn.

NCT tham gia mô hình sẽ được theo dõi sức khỏe ban đầu, tư vấn dinh dưỡng, phòng bệnh, hướng dẫn vận động phù hợp và tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần. Địa phương cũng phối hợp với Hội NCT và các tổ chức đoàn thể xây dựng lịch sinh hoạt phù hợp, ưu tiên NCT sống một mình, có hoàn cảnh khó khăn hoặc hạn chế khả năng tự chăm sóc.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: LO

Xã Triệu Phong hiện có hơn 4.100 NCT, trong đó nhiều người gặp khó khăn trong vận động, sinh hoạt và tự chăm sóc sức khỏe. Điểm chăm sóc NCT ban ngày được bố trí các phòng y tế, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, đọc sách, sinh hoạt chung, nghỉ trưa, bếp ăn cùng các công trình phụ trợ.

Ngoài ra, các khu vực luyện tập thể thao, thể dục ngoài trời cũng được bố trí, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt và giao lưu của NCT.

Các đại biểu thăm điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại xã Triệu Phong - Ảnh: L.O

Cũng trong chiều 10/11, UBND phường Đông Hà và UBND phường Quảng Trị cũng đã tổ chức lễ ra mắt điểm chăm sóc NCT ban ngày tại cộng đồng.

Cắt băng khánh thành điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Đông Hà - Ảnh: L.O

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, mô hình được triển khai tại 5 địa phương, gồm các phường: Ba Đồn, Đông Hà, Quảng Trị, Đồng Hới và xã Triệu Phong.