Ra mắt điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Ba Đồn

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: Thùy Trang

Điểm chăm sóc NCT ban ngày phường Ba Đồn dự kiến mỗi ngày đón từ 30-50 cụ. Địa điểm đặt tại trụ sở Trạm Y tế phường, mô hình tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời đầu tư trang thiết bị y tế và giường nằm hiện đại.

NCT sẽ được theo dõi, quản lý sức khỏe liên thông qua cổng VNeID và hệ thống bệnh án điện tử; kết hợp các hoạt động chăm sóc thể chất, tinh thần với sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, mô hình còn tạo điều kiện để NCT gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, tăng cường sự gắn kết với cộng đồng.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích ngay tại địa phương. Việc đưa điểm chăm sóc NCT ban ngày vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong công tác an sinh xã hội, thể hện quyết tâm của phường Ba Đồn trong việc chung tay chăm sóc NCT tại địa phương.

Cắt băng khánh thành điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Ba Đồn - Ảnh: Thùy Trang

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc và phát huy vai trò NCT, tỉnh Quảng Trị đã triển khai phương án thành lập điểm chăm sóc NCT ban ngày đến năm 2030.

Giai đoạn 2026-2030 toàn tỉnh phấn đấu thành lập và duy trì hoạt động 18 điểm, riêng trong năm 2026 triển khai 5 điểm đầu tiên tại các phường: Đông Hà, Quảng Trị, Đồng Hới, Ba Đồn và xã Triệu Phong.