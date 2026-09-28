Ra mắt đèn BI-LED mới cho xe máy: Lắp đặt Plug & Play, nói không với độ sạc

Ngày 27/9, thương hiệu phụ tùng xe máy Việt Nam ZHI.PAT vừa công bố dòng BI-LED Projector thế hệ mới, gồm 4 sản phẩm dành cho Yamaha Exciter 150, Honda Vision, Honda Wave và Honda Lead.

ZHI.PAT giới thiệu 4 mẫu đèn BI-LED Projector dành cho các dòng xe máy phổ biến tại Việt Nam.

Các sản phẩm được phát triển dưới dạng cụm đèn hoàn chỉnh, thay vì sử dụng bóng LED hoặc bi cầu rời. Theo nhà sản xuất, quá trình phát triển bao gồm vỏ cụm đèn, hệ thống quang học, hệ thống điện, tản nhiệt và điểm gá lắp theo từng dòng xe.

Cụ thể, ZHI.PAT EX150 BI-LED Projector dành cho Yamaha Exciter 150 đời 2019-2021. VS110 dành cho Honda Vision đời 2021-2026. W110 tương thích với một số phiên bản Honda Wave Alpha, Wave S/RS/RSX và Future X. Trong khi đó, LD125 được phát triển cho Honda Lead đời 2017-2026.

Các mẫu đèn được thiết kế theo từng mẫu xe nhằm hướng tới khả năng lắp đặt Plug & Play, hạn chế cắt nối dây, khoét chóa hoặc thay đổi kết cấu nguyên bản của xe.

Đèn BI-LED Projector thế hệ mới định vị màu xanh dành cho xe máy Yamaha Exciter 150

Tập trung vào kiểm soát luồng sáng

Theo thông số do ZHI.PAT công bố, BI-LED Projector có công suất chiếu gần 30W và chiếu xa 36W, hoạt động trong dải điện áp 12-30V. Tầm chiếu xa tối đa được công bố ở mức 350 m.

Hệ thống quang học sử dụng vách chắn sáng cùng cấu trúc trên cụm BI-LED để kiểm soát luồng sáng. Nhà sản xuất cho biết thiết kế này nhằm hạn chế ánh sáng dư gây chói cho phương tiện đi ngược chiều, đồng thời tạo vùng chiếu sáng trung tâm rõ nét.

Cụm đèn sử dụng chip LED chuyên dụng cho xe máy, kết hợp hệ thống tản nhiệt bằng quạt và nhôm. Sản phẩm có chuẩn chống nước, bụi IP67 và được thiết kế để đáp ứng các điều kiện rung động, nhiệt và nước trong quá trình sử dụng.

Một điểm đáng chú ý là công suất đèn được tối ưu theo hệ thống điện của xe và không yêu cầu nâng cấp hệ thống sạc. Theo doanh nghiệp, giải pháp này giúp người dùng nâng cấp hệ thống chiếu sáng mà không phải thay đổi thêm hệ thống sạc để đáp ứng công suất đèn.

Đèn BI-LED Projector thế hệ mới VS110 định vị màu đỏ dành cho xe máy Honda Vision.

Ngoài cụm chiếu sáng chính, sản phẩm còn có đèn định vị nhằm tăng khả năng nhận diện xe vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Luồng sáng pha được thiết kế với dấu hiệu nhận diện riêng của ZHI.PAT.

Được cấp chứng nhận kiểu loại tại Việt Nam

ZHI.PAT cho biết dòng BI-LED Projector đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy. Hồ sơ chứng nhận được áp dụng theo từng kiểu loại sản phẩm.

Việc phát triển cụm đèn theo từng mẫu xe, kết hợp hồ sơ chứng nhận kiểu loại, là hướng tiếp cận khác với các giải pháp nâng cấp đèn tự phát vốn thường tập trung vào tăng công suất chiếu sáng.

Đèn BI-LED Projector thế hệ mới định vị màu vàng dành cho Honda Wave 110 và Honda Lead 125.

Giá bán lẻ đề xuất của 4 sản phẩm dao động từ 1,89 triệu đến 2,19 triệu đồng. Trong đó, W110 có giá 1,89 triệu đồng; VS110 và LD125 cùng có giá 1,99 triệu đồng; EX150 có giá 2,19 triệu đồng.

ZHI.PAT cho biết dòng BI-LED Projector là một bước trong quá trình phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế, khuôn mẫu và sản xuất phụ tùng chiếu sáng tại Việt Nam. Doanh nghiệp đang định hướng phát triển sản phẩm theo từng dòng xe, đồng thời mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực.