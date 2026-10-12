Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an. Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng dự.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng thân nhân gia đình.

Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và tổ chức lễ giới thiệu tác phẩm Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong hơn 4 thập niên công tác và cống hiến, đồng chí Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy với công việc. Đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những quan điểm, tư tưởng và kinh nghiệm thực tiễn được thể hiện qua các tác phẩm được tuyển chọn trong cuốn sách. Do đó, giá trị của cuốn sách không dừng lại ở việc lưu giữ những tư liệu về quá trình nghiên cứu, công tác của đồng chí Trần Đại Quang, mà còn đặt ra nhiều vấn đề, bài học kinh nghiệm góp phần cung cấp tư liệu phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Cuốn sách gồm 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cuốn sách là tài liệu giá trị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị và tổng kết thực tiễn; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, sự mẫn cán và mẫu mực đối với cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phần 1 của cuốn sách có chủ đề Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhấn mạnh nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó, làm rõ việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ. Qua đó, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đưa ra phương pháp chuyển hóa nhận thức lý luận thành bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Phần 2 của cuốn sách có chủ đề Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam phản ánh tư duy của đồng chí Trần Đại Quang về những vấn đề cốt lõi trong của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao cuốn sách tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Các bài viết tập trung vào vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cải cách tư pháp; củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các nội dung này đặt trong mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc; giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, qua đó thể hiện một cách toàn diện những vấn đề mà đồng chí Trần Đại Quang dành nhiều tâm huyết nghiên cứu.