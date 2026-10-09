Ra mắt cuốn sách 'Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới'

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ tại hội thảo. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc cung cấp thông tin chính thống về tư duy, tầm nhìn và những định hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Được Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Đảng PT Mexico xuất bản, cuốn sách gồm 46 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ tháng 8/2024 đến nay, với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nội dung ấn phẩm tập trung vào các định hướng lớn trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, giữ vững hòa bình, bảo đảm an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Đánh giá về cuốn sách, Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư PT nhấn mạnh ấn phẩm phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao phúc lợi và đời sống nhân dân, trong đó đánh giá cao mô hình Đổi mới được triển khai từ năm 1986, với những điều chỉnh đồng bộ trong kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và chính sách xã hội; đồng thời nhận định việc đặt lợi ích của nhân dân ở vị trí trung tâm, đẩy mạnh số hóa và phát huy vai trò khoa học - công nghệ sẽ tạo triển vọng phát triển tích cực cho Việt Nam.

Đại biểu tìm hiểu về cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Trong khi đó, cựu nghị sĩ Rafael Méndez thuộc đoàn Cộng hòa Dominicana cũng bày tỏ sự quan tâm đối với quá trình phát triển của Việt Nam, từ cuộc đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng xã hội mới. Ông đánh giá những tiến bộ mà Việt Nam đạt được là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với các lực lượng mong muốn xây dựng một xã hội quan tâm đến tầng lớp người nghèo, bảo đảm điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các đại biểu với sản phẩm của Báo Ảnh Việt Nam. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico