Ra mắt công trình Bảng QR- Tra cứu thủ tục hành chính

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Thanh Khê hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua quét mã QR.

Công trình ứng dụng hệ thống mã QR để số hóa, hệ thống hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an cấp xã, liên kết với Cổng Dịch vụ công quốc gia, trang thông tin Công an phường và các video, clip hướng dẫn chi tiết. Chỉ với thao tác quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin, thành phần hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện các thủ tục về căn cước, cư trú, đăng ký phương tiện và nhiều lĩnh vực khác. Điểm nổi bật của mô hình là không chỉ triển khai tại trụ sở Công an phường mà còn được nhân rộng đến các khu dân cư thông qua việc bố trí bảng mã QR tại nhà sinh hoạt cộng đồng và những địa điểm thuận tiện.