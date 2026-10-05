Theo thông tin từ Bộ Công an, tại lễ ra mắt, Đại tá Lưu Hữu Sơn, Trưởng Phòng Công tác chính trị (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) cho biết, tại cuộc họp ngày 16/4/2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã giao Phòng Công tác chính trị nghiên cứu cải tiến, nâng cấp trang Thông tin điện tử của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an về chủ trương xây dựng Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã ban hành Kế hoạch số 278 để khẩn trương triển khai xây dựng cổng thông tin điện tử. Ngay sau đó, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã ban hành quyết định thành lập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên cổng.

Theo đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động với tên miền chính thức cscd.bocongan.gov.vn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; cập nhật hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Tư lệnh; giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, truyền thống và kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các đại biểu đã tiến hành nghi thức nhấn nút ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ngoài các chuyên mục tin tức, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động còn có chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, chuyên mục Chuyển đổi số, hệ thống văn bản, kho Multimedia và Hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Sau thời gian khẩn trương triển khai, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã hoàn thiện về nội dung, giao diện, chức năng, hạ tầng kỹ thuật và phương án quản lý, vận hành, hướng tới xây dựng một kênh thông tin chính thống, hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đây là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời tạo lập kênh thông tin chính thống, góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ và những kết quả nổi bật của lực lượng Cảnh sát cơ động, lan tỏa thông tin chính thống về lực lượng Cảnh sát cơ động trên môi trường số, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới.