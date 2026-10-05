Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ trao Huân chương cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh, nguyên lãnh đạo Cục trực thuộc Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ và ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Trung tướng Phạm Quốc Cương, nguyên Tư lệnh CSCĐ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân đã trao Huân chương ﻿Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng 6 đồng chí nguyên Phó Tư lệnh CSCĐ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân đã trao Huân chương các hạng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ qua các thời kỳ. Trong đó, trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Trung tướng Phạm Quốc Cương, nguyên Tư lệnh CSCĐ; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 6 đồng chí nguyên Phó Tư lệnh CSCĐ: Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Thiếu tướng Lê Văn Hà; Đại tá Nguyễn Văn Diện và Đại tá Nguyễn Trọng Chí; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 đồng chí nguyên Phó Tư lệnh CSCĐ: Thiếu tướng Vũ Ngọc Riêm, Đại tá Nguyễn Thành Lâm, Đại tá Vũ Tiến Triển và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Phan Văn Hội, nguyên Phó Cục trưởng trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng 3 đồng chí nguyên Phó Tư lệnh CSCĐ và đồng chí Phó Cục trưởng trực thuộc Bộ Tư lệnh.

Tiếp đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút chính thức ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Báo cáo quá trình xây dựng Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đại tá Lưu Hữu Sơn, Trưởng Phòng Công tác chính trị cho biết: Tại cuộc họp ngày 16/4/2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã giao Phòng Công tác chính trị nghiên cứu cải tiến, nâng cấp trang Thông tin điện tử của Bộ Tư lệnh CSCĐ. Đồng thời, báo cáo xin chủ trương của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Được sự đồng ý của đồng chí Bộ trưởng về chủ trương xây dựng Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ, ngày 7/7, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ban hành Kế hoạch số 278 để khẩn trương triển khai xây dựng Cổng thông tin. Ngay sau đó, đồng chí Tư lệnh đã ban hành Quyết định thành lập Cổng thông tin điện tử và quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên Cổng.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Theo đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; cập nhật hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Tư lệnh; giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, truyền thống và kết quả công tác của lực lượng CSCĐ.

Ngoài các chuyên mục tin tức, Cổng còn có chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuyên mục "Người tốt, việc tốt", chuyên mục Chuyển đổi số, hệ thống văn bản, kho Multimedia và Hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Sau thời gian khẩn trương triển khai, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ đã hoàn thiện về nội dung, giao diện, chức năng, hạ tầng kỹ thuật và phương án quản lý, vận hành, hướng tới xây dựng một kênh thông tin chính thống, hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Các đại biểu tại lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ ra mắt đánh dấu một bước tiến hết sức quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lực lượng CAND; đồng thời tạo lập kênh thông tin chính thống, góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ và những kết quả nổi bật của lực lượng CSCĐ, lan tỏa thông tin chính thống về lực lượng CSCĐ trên môi trường số, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tên miền chính thức của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ: cscd.bocongan.gov.vn.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân và các đại biểu đã tiến hành nghi thức nhấn nút ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh CSCĐ.