Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một kênh quan trọng trong hoạt động truyền thông và kinh doanh của các thương hiệu, Cộng đồng “Thương hiệu lan tỏa – Content tích cực” được hình thành nhằm tạo cầu nối giữa các đơn vị sản xuất, kinh doanh với thị trường.

Đặc biệt, dự án chú trọng quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP – những sản phẩm mang giá trị kinh tế, văn hóa và bản sắc địa phương, qua đó hỗ trợ các đơn vị mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Ông Huỳnh Văn Nam, Giám đốc Jin Pro Network phát biểu tại sự kiện

Với định hướng “Uy tín – Minh bạch – Trách nhiệm”, Cộng đồng xây dựng cơ chế quản trị, kiểm duyệt và xác minh thông tin đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng.

Các đơn vị cần cung cấp hồ sơ pháp lý, giấy tờ liên quan đến sản phẩm và cam kết trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa. Thông tin sản phẩm, giá bán, vận chuyển và chính sách đổi trả cũng được yêu cầu công khai nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từng bước xây dựng niềm tin trong giao dịch trực tuyến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cộng đồng “Thương hiệu lan tỏa – Content tích cực”

Cộng đồng tập trung triển khai các hoạt động: giới thiệu, quảng bá sản phẩm và câu chuyện thương hiệu; tổ chức livestream định kỳ tiêu thụ sản phẩm; đồng thời lan tỏa những câu chuyện tích cực về sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển kinh tế địa phương.

Không chỉ hướng tới mục tiêu thương mại, Cộng đồng “Thương hiệu lan tỏa – Content tích cực” còn kỳ vọng hình thành mạng lưới kết nối rộng khắp các xã, phường trên cả nước, tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường, thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Thông qua sự đồng hành của doanh nghiệp, cơ quan báo chí – truyền thông, nghệ sĩ, KOL/KOC, nhà sáng tạo nội dung và các đối tác công nghệ, Jin Pro Network kỳ vọng xây dựng cộng đồng trở thành điểm kết nối thiết thực giữa thương hiệu, sản phẩm và người tiêu dùng; góp phần thúc đẩy thương mại số và nâng cao giá trị thương hiệu.

An ninh Thủ đô là đơn vị cho Cộng đồng “Thương hiệu lan tỏa – Content tích cực”.