Ra mắt chuyên mục “Điểm hẹn Khánh Hòa”
Nhằm giới thiệu, đưa bạn đọc, du khách khám phá, trải nghiệm những nét đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa, từ tháng 10-2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ra mắt chuyên mục “Điểm hẹn Khánh Hòa” trên Báo Khánh Hòa thứ Sáu hằng tuần và Báo Khánh Hòa điện tử. Không chỉ giới thiệu danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa, hương vị ẩm thực của quê hương, chuyên mục còn mở ra những câu chuyện phía sau điểm đến, gặp gỡ người bản địa, trực tiếp trải nghiệm và cung cấp thông tin hữu ích để du khách có thể tự mình khám phá. Đi đâu, ăn gì, chơi gì, mùa này có gì? “Điểm hẹn Khánh Hòa” sẽ gợi mở thêm những lý do để bạn lên đường và hiểu hơn vùng đất mình đặt chân tới.
Kính mời quý bạn đọc đón xem.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/diem-hen-khanh-hoa/202610/ra-mat-chuyen-muc-diem-hen-khanh-hoa-6c8420b/