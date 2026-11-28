Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động, việc đào tạo dàn trải, thiếu gắn kết với thực tiễn khiến nhiều sinh viên và người chuyển nghề lúng túng khi bước vào doanh nghiệp. Bám sát định hướng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng AI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của DCCA, Mạng lưới DCEM đã khởi xướng mô hình hoạt động theo chuyên đề nhằm tập trung giải quyết từng bài toán nhân lực chuyên biệt, trong đó PlusTalent là đơn vị trực tiếp triển khai chuyên đề DX Workforce.

Tại buổi lễ, ThS. Phạm Thanh Hải – Trưởng Ban Chuyên môn DCCA, Trưởng Điều hành Mạng lưới DCEM – đã trao quyết định thành lập Chuyên đề DX Workforce cho ThS. Nguyễn Thạch Uyên Vy – Chủ nhiệm Chuyên đề, phụ trách chuyên môn DX Workforce. Chuyên đề hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính với khẩu hiệu: "Nâng tầm lực lượng lao động số thông qua chuẩn hóa năng lực và đào tạo thực tiễn".

Sự kiện tổ chức ngày 26/11 tại TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước đi mới theo định hướng AI và đổi mới sáng tạo của DCCA, thiết lập chuỗi liên hoàn từ chuẩn hóa Khung năng lực, đào tạo nguồn nhân lực theo phương pháp mới, xây dựng hồ sơ năng lực số có xác thực.

DX Workforce không dừng lại ở việc mở lớp học truyền thống mà vận hành một quy trình khép kín ba chặng, ứng dụng AI và dữ liệu thực tế xuyên suốt:

Chặng 1 – Chuẩn hóa Khung Năng lực từ "bản đồ kỹ năng" (SmartR): Trước khi thiết kế chương trình, nền tảng SmartR đóng vai trò như một "bản đồ kỹ năng", rà soát dữ liệu tuyển dụng, mô tả công việc và xu hướng thị trường để xác định chính xác những kỹ năng doanh nghiệp đang cần.

ThS. Nguyễn Đình Văn (Văn Nguyễn) – Nhà sáng lập & CEO SmartR cho biết: "Khi người dùng chọn một nghề nghiệp bất kỳ, AI sẽ đối chiếu dữ liệu tuyển dụng thực tế ngoài thị trường để chỉ rõ họ đang có gì và còn thiếu hụt kỹ năng nào, từ đó gợi ý lộ trình học bù sát với thực tế".

Chặng 2 – Đào tạo nguồn nhân lực theo phương pháp mới (Vfocus & Mạng lưới chuyên gia PlusTalent): Để rút ngắn thời gian chuyển hóa năng lực, mô hình kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng số và thực hành trực tiếp:

Trên nền tảng số – Focus Learning LMS / Vfocus (vfocus.vn): Nền tảng phát triển thúc đẩy phương pháp học tập chủ động từ cả phía người học lẫn người dạy. Thông qua video tương tác thế hệ mới và trò chơi hóa (nhận diện từ khóa, phản xạ tương tác, thử thách kiến thức, tích lũy điểm thưởng), người học tiếp thu tự nhiên và giảm áp lực; đồng thời người dạy dựa trên dữ liệu lượng hóa mức độ tập trung và hiểu bài của từng cá nhân để chủ động điều chỉnh phương pháp, theo sát tiến độ thực chất.

Tại các buổi offline – Mạng lưới chuyên gia và Thẩm định của PlusTalent: Song hành với nền tảng số, PlusTalent huy động mạng lưới chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia hướng dẫn, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn tại các buổi học offline, kết hợp quy trình thẩm định nghề nghiệp nghiêm ngặt qua đồ án và hội đồng chuyên môn.

Chặng 3 – Tích lũy Hồ sơ năng lực số có xác thực (Merita): Kết quả rèn luyện không nằm trên giấy chứng nhận thụ động mà được chuyển hóa qua Merita – ứng dụng đồng hành xây dựng hồ sơ năng lực số đầu tiên tại Việt Nam thông qua sự phối hợp 4 bên: nhà trường – học sinh/sinh viên – phụ huynh và doanh nghiệp. Với thông điệp "Làm việc thật. Tích năng lực thật", người học thực hiện các nhiệm vụ thực tế ngoài đời, có xác thực minh bạch để tạo nên hồ sơ năng lực số đáng tin cậy trước nhà tuyển dụng, đồng thời được kết nối cố vấn 1 kèm 1 và giới thiệu việc làm phù hợp.

Thay vì ký kết hợp tác mang tính hình thức, PlusTalent và 8 đối tác chiến lược đã cùng tham gia triển khai một dự án chung (DX Workforce), dựa trên mô hình kinh doanh đặc thù và thế mạnh lõi của mỗi bên.

Mỗi đối tác đảm nhận một mắt xích riêng trong hệ sinh thái dự án gồm: SmartR (nền tảng dữ liệu và khung năng lực AI), Ngọc Tín (cung cấp nguồn lực công nghệ), Chợ Thuốc Tốt (đào tạo nhân lực ngành dược), ASQTAX (kế toán – thuế thực chiến), The Synchronizer (mô hình đồng vấn kinh doanh), Công ty Cổ phần Kiến Nhân (kỹ năng phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp), CRO Vietnam (cộng đồng ứng dụng công nghệ trong bán hàng, tiếp thị và quản trị) và Cộng đồng UIC (kết nối chuyên môn và truyền thông).