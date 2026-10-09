Ra mắt chuỗi hoạt động trải nghiệm 'Tràm Chim - Theo con nước mùa nổi'

Khung cảnh nước mênh mông tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm “Tràm Chim - Theo con nước mùa nổi” được Khu Du lịch Tràm Chim xây dựng nhằm hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng trong mùa nước nổi, gắn hoạt động tham quan, trải nghiệm với bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Du khách trải nghiệm hoạt động bơi xuồng trên đồng nước nổi trong Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tại chương trình, đại biểu và khách mời được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động đặc trưng gắn với đời sống cư dân Đồng Tháp Mười như: Giăng lưới, giăng câu, đặt lờ, đặt trúm lươn, dỡ chà cá, hái rau rừng, bơi xuồng vỏ lãi ngắm sen, súng, nơm cá và vung chài trên sóng nước…

Du khách trực tiếp trải nghiệm nghề dệt khăn choàng.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, du khách còn có dịp tìm hiểu nghề dệt choàng, làm bánh dân gian, thưởng thức đờn ca tài tử; khám phá những dụng cụ, ngư cụ gắn với mùa nước nổi và nghe kể về đời sống của người dân vùng Đồng Tháp Mười.

Đáng chú ý, mô hình thu hoạch lúa trời (lúa ma) cũng được phục dựng và giới thiệu, gắn với câu chuyện văn hóa, sinh thái và nguồn lương thực tự nhiên của vùng đất.

Du khách tham gia trải nghiệm sử dụng ngư cụ bắt cá mùa nước nổi.