Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình “Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt”.

Chợ Lấp Vò được lựa chọn triển khai mô hình này vì đây là trung tâm giao thương sôi động, gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế của người dân trong và ngoài xã. Việc áp dụng thanh toán bằng mã QR sẽ giúp người dân mua bán thuận tiện, nhanh chóng...; đồng thời, từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại.

Mục tiêu phấn đấu: Trên 70% tiểu thương tại chợ có mã QR và sử dụng thành thạo các hình thức thanh toán điện tử; hướng tới tối thiểu 50% tổng số giao dịch mua bán tại chợ được thực hiện bằng phương thức không dùng tiền mặt. Xã đã phối hợp lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống wi-fi miễn phí tại khu vực chợ, tạo điều kiện tốt nhất để người dân thực hiện giao dịch thuận lợi…

Tại Lễ ra mắt, VNPT Lai Vung, các ngân hàng thương mại và Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Lấp Vò đến từng tiểu thương và người dân hướng dẫn thực hiện các thao tác thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR. Đồng thời, phối hợp VNPT Lai Vung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối Internet ổn định, giúp các giao dịch số diễn ra thông suốt, hạn chế gián đoạn…