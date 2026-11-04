Ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

Tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Hà Nội), những chuyến xe chở rác sinh hoạt nối nhau đi vào khu tiếp nhận mỗi ngày. Sau khi cân, rác được tập kết, đảo trộn rồi chuyển vào dây chuyền xử lý. Phía sau hoạt động thường nhật ấy là hệ thống thiết bị cùng đội ngũ nhân sự làm việc liên tục, từ tiếp nhận chất thải, vận hành lò đốt đến phát điện và kiểm soát môi trường. Đây cũng là những công việc chính của doanh nghiệp đang đầu tư, vận hành nhà máy điện rác tại khu liên hợp.