Các đại biểu, thành viên tham dự sự kiện. (Ảnh: L.V)

Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng ra mắt chiều 25/11 với 52 thành viên, gồm các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, đơn vị dịch vụ và cộng đồng địa phương cùng tham gia phát triển du lịch xanh. Chi hội có các ban chuyên môn là Ban du lịch xanh và ESG, Ban bản địa và di sản, Ban truyền thông và phát triển hội viên.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 23 thành viên, Chủ tịch Chi hội là ông Phan Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.

Trong nhiệm kỳ đầu, Chi hội tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị) phù hợp với quy mô. Chi hội cũng đặt nhiệm vụ gìn giữ di sản, cảnh quan, nghề truyền thống và sinh kế, phát triển tuyến điểm có trách nhiệm, đào tạo, đo lường tác động và kiến nghị chính sách.

Đại diện 6 đơn vị ký kết hợp tác "Nhịp cầu xanh". (Ảnh: L.V)

Thông qua 5 chương trình chủ lực gồm: Green Business (doanh nghiệp thực hành xanh), Green Destination (quản trị điểm đến có trách nhiệm), Green Heritage (di sản và giá trị bản địa), Green Connect (con người và chuỗi cung ứng) cùng Green Digital (dữ liệu và thị trường), Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ quy tụ 100-150 hội viên hoạt động thực chất, hỗ trợ 50-70 doanh nghiệp chuyển đổi xanh, xây dựng 15-20 mô hình bản địa tiêu biểu, 5-8 chuỗi sản phẩm, cung ứng.

Theo ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Chi hội, từ tiền thân là Câu lạc bộ Điểm đến Quảng Nam ra đời năm 2021 với 6 thành viên, một mái nhà chung đã thành hình với mục tiêu và khát vọng kiến tạo hệ sinh thái kinh tế xanh, giữ gìn văn hóa bản địa, nâng tầm vị thế điểm đến. “Chi hội bước vào giai đoạn hành động với 3 sáng kiến trụ cột: Nhịp cầu xanh kết nối chuỗi cung ứng tuần hoàn, Chợ Xanh xứ Quảng lan tỏa sản vật sạch, và Bản đồ số cùng Bách khoa mở 'Địa danh xứ Quảng' lưu giữ tri thức địa phương", ông Lê Quốc Việt chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện 6 đơn vị trực thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác và cam kết đồng hành triển khai chương trình “Nhịp cầu xanh - Green Connect”.

Các bên ký kết gồm: Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng, Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, Chi hội Lữ hành Đà Nẵng, Chi hội Điểm đến Sự kiện Đà Nẵng, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng và Chi hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng. Thỏa thuận hướng tới hình thành chuỗi cung ứng du lịch xanh, từ xây dựng sản phẩm bản sắc địa phương đến tổ chức tour, vận chuyển, hướng dẫn, lưu trú và tổ chức hội nghị, sự kiện (du lịch MICE).

Quý I/2027, Chi hội dự kiến thí điểm một số mô hình gồm: “Một góc hàng địa phương” (giới thiệu sản phẩm có truy xuất nguồn gốc); “Vận hành xanh đo được” (theo dõi điện, nước, rác thải); “Da vụn-Vải cũ-Giá trị mới” (kết nối cơ sở lưu trú với xưởng sản xuất và nghệ nhân để tận dụng vật liệu còn dùng được)...