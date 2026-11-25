Quang cảnh Đại hội

Từ hai câu lạc bộ đến một mạng lưới du lịch xanh

Chi hội Điểm đến Xanh Đà Nẵng trực thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng và Câu lạc bộ Du lịch xanh. Khi ra mắt, chi hội có 52 thành viên, gồm các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, đơn vị dịch vụ và cộng đồng địa phương. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2026–2030 gồm 23 thành viên, ông Phan Xuân Thanh giữ chức Chủ tịch Chi hội.

Đại hội thông qua điều lệ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2030. Chi hội tổ chức hoạt động chuyên môn qua ba ban phụ trách du lịch xanh và ESG, bản địa và di sản, truyền thông và phát triển hội viên.

Ban Chấp hành Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2030 ra mắt tại Đại hội chiều 25.11

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2030, Chi hội hướng đến chủ đề “Cùng kết nối cộng đồng, chia sẻ tầm nhìn và thống nhất hành động vì một Đà Nẵng xanh – giàu bản sắc – phát triển bền vững”, được nêu trong thư mời Đại hội.

Trong nhiệm kỳ đầu, chi hội tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các thực hành về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) phù hợp với quy mô. Chi hội cũng đặt nhiệm vụ gìn giữ di sản, cảnh quan, nghề truyền thống và sinh kế, phát triển tuyến điểm có trách nhiệm, đào tạo, đo lường tác động và kiến nghị chính sách.

Ban Chấp hành sẽ phân công đầu mối cho từng chương trình, theo dõi tiến độ và kết quả. Theo thông cáo báo chí, chi hội khuyến khích mỗi cơ sở hội viên cử người theo dõi các chỉ số vận hành để có dữ liệu kiểm chứng khi công bố kết quả thực hành xanh.

Sáu chi hội ký kết phát triển chuỗi cung ứng du lịch xanh

Tại Đại hội, đại diện sáu đơn vị trực thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng ký biên bản thỏa thuận hợp tác và cam kết đồng hành triển khai “Nhịp cầu xanh – Green Connect”. Các bên ký kết gồm Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng, Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, Chi hội Lữ hành Đà Nẵng, Chi hội Điểm đến Sự kiện Đà Nẵng, Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Đà Nẵng và Chi hội Vận chuyển Du lịch Đà Nẵng. Thỏa thuận hướng tới hình thành chuỗi cung ứng du lịch xanh, từ xây dựng sản phẩm bản địa đến tổ chức tour, vận chuyển, hướng dẫn, lưu trú và tổ chức hội nghị, sự kiện (MICE).

Đại diện sáu chi hội tại lễ ký kết “Nhịp cầu xanh – Green Connect”

Theo biên bản, Chi hội Điểm đến xanh Đà Nẵng sẽ khảo sát nhu cầu của các làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, điểm đến nông thôn, miền núi và mô hình khởi nghiệp du lịch xanh. Qua “Nhịp cầu xanh – Green Connect” trên cổng TrulyDanang.com và chuyên mục “Kho Xanh”, Chi hội kết nối nhu cầu vật tư, tư vấn với nguồn lực do doanh nghiệp đăng ký, đồng thời phối hợp khảo sát thực địa, tập huấn và tư vấn áp dụng tiêu chí xanh cho hội viên.

Chi hội Khách sạn vận động các cơ sở lưu trú rà soát đồ vải, bàn ghế, thiết bị buồng phòng và nhà bếp còn sử dụng tốt để chuyển đến nơi có nhu cầu. Khách sạn, khu nghỉ dưỡng có thể cử nhân sự hướng dẫn nghiệp vụ buồng phòng, lễ tân và ẩm thực cho các hộ làm du lịch cộng đồng. Thỏa thuận cũng đề cập việc đưa nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP vào bếp ăn, thực đơn hoặc không gian trưng bày tại cơ sở lưu trú.

Chi hội Lữ hành tham gia đánh giá trải nghiệm, góp ý quy trình đón khách và đưa những điểm đến đáp ứng yêu cầu vào chương trình tour. Chi hội Điểm đến Sự kiện hỗ trợ xây dựng kịch bản, bố trí không gian và kết nối địa điểm phù hợp cho hội nghị, sự kiện doanh nghiệp hoặc hoạt động trải nghiệm văn hóa. Các bên ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại địa phương.

Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch phối hợp với cộng đồng xây dựng nội dung thuyết minh về di sản, làng nghề và sinh thái, hỗ trợ tập huấn kỹ năng đón khách và chuyển phản hồi của du khách về cho điểm đến. Chi hội Vận chuyển Du lịch vận động hội viên bảo dưỡng phương tiện, bố trí lộ trình hợp lý, lái xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm sử dụng chai nhựa dùng một lần trên xe.

Mỗi chi hội cử ít nhất một đại diện Ban Chấp hành làm đầu mối thường trực. Sáu bên thống nhất họp giao ban sáu tháng một lần để đánh giá tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và báo cáo Thường trực Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng. Việc đăng ký trao tặng vật tư, tư vấn chuyên môn và ghi nhận sáng kiến được khuyến khích thực hiện trên Green Connect để các bên theo dõi và cập nhật nhu cầu.

Thí điểm tại 5–10 cơ sở trong quý I.2027

Quý I.2027, chi hội dự kiến thí điểm tại 5–10 cơ sở. Quy mô có thể mở rộng lên tối đa 20 cơ sở trong quý II và III nếu kết quả đạt yêu cầu. Quý IV, chi hội dự kiến đánh giá kết quả, kiểm tra minh chứng và chuẩn bị kế hoạch năm 2028.

Tại sự kiện, các đại biểu cùng ký cam kết “Chung tay kiến tạo điểm đến xanh Đà Nẵng”

Các mô hình dự kiến gồm “Một góc hàng địa phương” để giới thiệu sản phẩm rõ nguồn gốc và “Vận hành xanh đo được” nhằm theo dõi điện, nước, rác thải và việc mua hàng tại địa phương. Mô hình “Da vụn – Vải cũ – Giá trị mới” dự kiến kết nối cơ sở lưu trú với xưởng sản xuất và nghệ nhân để tận dụng vật liệu còn dùng được.

Năm chương trình chủ lực và mục tiêu đến năm 2030 Green Business hỗ trợ doanh nghiệp thực hành xanh. Green Destination hướng đến quản trị điểm đến có trách nhiệm. Green Heritage tập trung vào di sản và giá trị bản địa. Green Connect kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và nhà cung ứng. Green Digital phát triển dữ liệu, truyền thông và xúc tiến thị trường. Chi hội đặt mục tiêu quy tụ 100–150 hội viên hoạt động thực chất, hỗ trợ 50–70 doanh nghiệp thực hành xanh, xây dựng 15–20 mô hình bản địa tiêu biểu và phát triển 5–8 chuỗi sản phẩm, cung ứng. Các chỉ tiêu sẽ được rà soát sau khi có số liệu nền.