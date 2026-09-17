Ra mắt Chi hội Chè Shan tuyết vùng núi cao Việt Nam

Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) vừa quyết định thành lập Chi hội Chè Shan tuyết cổ thụ Việt Nam hướng đến mục đích liên kết các tổ chức, cá nhân sản xuất chè trong một tổ chức thống nhất nhằm bảo tồn, phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm chè cổ thụ.

Theo VITAS, hiện cả nước có gần 20 nghìn ha chè shan tuyết núi cao, trong đó có tới 15 nghìn ha gắn với các vùng chè shan tuyết cổ thụ.

VITAS vừa công bố thành lập Chi hội Chè Shan tuyết vùng núi cao Việt Nam (nguồn: VITAS).

Những cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi mọc tự nhiên trên các đỉnh núi cao quanh năm mây phủ không chỉ tạo nên dòng trà thượng hạng mà còn là di sản thiên nhiên, gắn liền với văn hóa và sinh kế bao đời của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày.

Dù vậy, ngành chè vùng cao lâu nay vẫn đối mặt với nghịch lý là xuất khẩu thô giá rẻ mạt từ 1,7 – 2 USD/kg (chưa đầy 50.000 VNĐ/kg), khiến quốc tế đánh đồng phẩm trà Việt Nam với các dòng chè cấp thấp. Tình trạng sản xuất manh mún, thiếu vốn dẫn đến việc các cơ sở tranh mua tranh bán, hạ giá lẫn nhau và chưa tính toán đúng giá trị di sản vào sản phẩm.

Theo ông Hoàng Vĩnh Long – Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam, mục tiêu sống còn khi thành lập Chi hội Chè Shan tuyết vùng núi cao Việt Nam là phải quy tụ được tổ chức, cá nhân đang sản xuất, chế biến chè Shan tuyết vùng cao vào một mái nhà chung. C

Ông Hoàng Vĩnh Long cho rằng, chỉ khi tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất cùng có tiếng nói chung mới đủ trọng lượng để đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Chủ tịch VITAS cũng công bố kế hoạch quản trị và cấp quyền khai thác nhãn hiệu tập thể "Snow Shan" (đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ) nhằm chuẩn hóa chất lượng, chống hàng nhái và khẳng định vị thế trà Shan tuyết Việt Nam trên trường quốc tế.

Quần thể cây chè Shan tuyết di sản tại Lào Cai (nguồn ảnh: VITAS).

Ông Phạm Vũ Khánh, tân Chủ tịch lâm thời Chi hội Chè Shan tuyết vùng núi cao Việt Nam chia sẻ: Mỗi vùng đất của chúng ta là một kho tàng hương vị. Hà Giang có độ đường cao làm hồng trà tuyệt vời. Chè Tà Xùa thơm thanh tao hiếm có. Chè Yên Bái lại đượm ngọt sâu xa. Nếu từng doanh nghiệp cứ ôm khư khư cái tôi của mình, chẳng ai có thể đưa sản phẩm ra biển lớn. Tại sao chúng ta không ngồi lại, gom những cái tinh túy nhất của từng tỉnh để làm nên một bộ sản phẩm chè Shan tuyết đại diện cho quốc gia Việt Nam?

Theo ông Khánh, Chi hội xác lập bốn giá trị cốt lõi gồm Văn hóa – Đạo đức – Kết nối – Tiêu chuẩn. Đó là con đường đi bán câu chuyện văn hóa giữ rừng của đồng bào dân tộc chứ không đơn thuần bán búp trà. Đó là đạo đức làm nghề, đảm bảo cơ chế giá công bằng để đồng bào có cơm no áo ấm, từ đó tự giác bảo vệ từng gốc chè di sản.