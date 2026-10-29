Chiều 29/10, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Võ thuật tổng hợp Việt Nam và Bộ môn Võ thuật tổng hợp (MMA) thành phố Bắc Ninh tổ chức lễ ký kết tài trợ sự kiện LC37 - Giải vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam LION Championship 2026; đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật tổng hợp thành phố Bắc Ninh.

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh ký kết tài trợ Giải vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam 2026 - LC37

Đến dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh ký kết tài trợ 3 tỷ đồng cho giải đấu LC37 - LION Championship 2026. Đây là nguồn tài trợ đáng kể, góp phần bổ sung nguồn lực tổ chức giải, thể hiện sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển hoạt động thể dục thể thao của địa phương.

Theo kế hoạch, giải diễn ra ngày 21/11/2026 tại thành phố Bắc Ninh, tạo cơ hội để các võ sĩ giao lưu, tranh tài, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Câu lạc bộ Võ thuật tổng hợp thành phố Bắc Ninh ra mắt Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên.

Việc thành lập câu lạc bộ tạo đầu mối tập hợp những người yêu thích, tham gia tập luyện môn võ thuật tổng hợp; góp phần xây dựng phong trào có tổ chức, tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng vận động viên có năng khiếu và chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu trên phạm vi toàn quốc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi và các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt nhận diện thương hiệu MMA Bắc Ninh.

Võ thuật tổng hợp (MMA) là môn thể thao đối kháng kết hợp kỹ thuật của nhiều môn như: Quyền Anh, kickboxing, vật, judo và jiu-jitsu. Người tập luyện được rèn luyện thể lực, kỹ năng và khả năng vận dụng các kỹ thuật võ thuật theo luật thi đấu.

Việc ra đời của câu lạc bộ cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp góp phần mở rộng phong trào võ thuật tổng hợp, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, từng bước nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu thể thao trên địa bàn thành phố.