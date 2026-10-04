Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Sáng 4/10, Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) tổ chức Lễ ra mắt và công bố tôn chỉ, mục tiêu và phạm vi hoạt động. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ trên địa bàn hai tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh.

Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý của hội theo Điều lệ hội và các quy định có liên quan; chịu sự quản lý về hành chính của xã Tiên Điền.

Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên được thành lập nhằm tập hợp, kết nối những người yêu văn học nghệ thuật; tạo môi trường giao lưu, học tập, sáng tác và nghiên cứu; góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du; đồng thời đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa, xã hội của địa phương.

Giao lưu nghệ thuật tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Theo ông Nguyễn Hải Nam, Chủ nhiệm câu lạc bộ, vùng đất Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh nói chung là nơi sản sinh ra nhiều danh nhân tiêu biểu như: Danh nhân văn hóa thế giới-Đại thi hào Nguyễn Du, Dinh điền sứ, nhà thơ-Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ,… là cái tên gắn liền với những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc như dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, ca trù Cổ Đạm, Trò Kiều... Bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và mạch nguồn thi ca ấy đã tạo nên một môi trường đặc biệt, nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng sáng tạo cho bao thế hệ người dân nơi đây.

Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên ra đời là cầu nối phối hợp với các địa phương để tiếp tục bảo tồn phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ, giúp các địa phương tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, khôi phục các lễ hội, tổ chức các sự kiện, sáng tác thơ, nhạc cho các địa phương, viết các bài giới thiệu về các di tích, danh thắng trên địa bàn...