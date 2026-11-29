Với thông điệp "Kết nối tri thức - Lan tỏa sức khỏe - Kiến tạo cộng đồng xanh", Câu lạc bộ Sức khỏe Cộng đồng Xanh Việt Nam hoạt động trên nền tảng sáu giá trị cốt lõi: Hành tinh xanh, kết nối yêu thương, quan tâm chăm sóc, dinh dưỡng lành mạnh, phát triển kỹ năng và hội nhập vươn xa.

Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sức khỏe Cộng đồng Xanh Việt Nam. Bà Nguyễn Minh Hương, Chủ tịch Câu lạc bộ (thứ 5 từ trái qua).

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM đánh giá, mục tiêu và định hướng hoạt động của Câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu của xã hội và chủ trương chuyển mạnh từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục ngay tại cộng đồng.

Theo TS.BS Lê Trường Giang, việc người dân chỉ quan tâm đến sức khỏe khi mắc bệnh không những tạo áp lực lên hệ thống y tế mà còn gây tổn thất về thể chất, tinh thần và tài chính. Vì vậy, nâng cao nhận thức về phòng bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Lễ ra mắt có sự tham gia của các chuyên gia y tế, doanh nghiệp.

Câu lạc bộ định hướng hoạt động đa lĩnh vực, bao gồm: Y tế và sức khỏe, dinh dưỡng và ẩm thực, sức khỏe và sắc đẹp, du lịch chăm sóc sức khỏe, đào tạo và văn hóa, công tác xã hội, thiện nguyện và pháp lý y tế.

Trong đó, việc phát triển các điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Care Point), kết nối nguồn lực doanh nghiệp, chia sẻ tri thức y khoa và hướng dẫn người dân xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày là những nội dung được chú trọng.

Câu lạc bộ cũng hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch xanh kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, trải nghiệm thiên nhiên và di sản văn hóa Việt Nam.

Thông qua sự kết nối giữa các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ y, bác sĩ và doanh nghiệp, Câu lạc bộ kỳ vọng từng bước nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng sống xanh, sống khỏe và hạnh phúc.