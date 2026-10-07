Ra mắt Câu lạc bộ 'Phụ nữ chuyển đổi số' tại xã biên giới Ba Chúc

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng các Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” tại 13 ấp trên địa bàn xã Ba Chúc, tỉnh An Giang. Ảnh: Huy Hoàng

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch phối hợp số 536/KHPH-ĐBP-HLHPN, ngày 1/6/2026, giữa Đồn Biên phòng Lạc Quới và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc về thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc công bố, trao các quyết định thành lập 13 Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” tại 13 ấp trên địa bàn xã; công nhận Ban Chủ nhiệm và thông qua Quy chế hoạt động của các Câu lạc bộ.

Theo đó, các Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số; tiếp cận thông tin chính thống; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng các nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần giúp phụ nữ trên địa bàn biên giới nâng cao nhận thức, kỹ năng số, chủ động tiếp cận thông tin, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp xây dựng các Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” là một nội dung thiết thực trong công tác vận động quần chúng trên địa bàn biên giới. Thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có thêm kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.