Ra mắt Câu lạc bộ Nữ sinh “Mở đường đến tương lai” giai đoạn 2
Sáng 22/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Cao Lộc (phường Kỳ Lừa), Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức The VinaCapital Foundation (VCF) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Nữ sinh “Mở đường đến tương lai” giai đoạn 2 trên địa bàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Tổ chức VCF, các đơn vị tài trợ cùng đại diện các trường và học sinh.
VCF là tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006, trong đó có các chương trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những chương trình tiêu biểu là “Mở đường đến tương lai” (Brighter Path) là chương trình hỗ trợ học bổng, phát triển kiến thức, kỹ năng cho nữ sinh dân tộc thiểu số.
Tại chương trình, các đại biểu và học sinh được nghe giới thiệu, báo cáo hoạt động CLB Nữ sinh “Mở đường đến tương lai” giai đoạn 1. Giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 9/2025, với 6 CLB được thành lập tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Qua hoạt động, các CLB đã tạo môi trường để nữ sinh học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sự tự tin và khả năng chủ động trong học tập, cuộc sống.
Tiếp đó, Ban tổ chức ra mắt 6 CLB Nữ sinh “Mở đường đến tương lai” giai đoạn 2 tại các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình và các trường THPT: Văn Lãng, Lộc Bình, Đồng Đăng.
Mỗi CLB được VCF hỗ trợ phòng học đa phương tiện và tổ chức sinh hoạt với các nội dung như quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng lãnh đạo, STEM, kỹ năng mềm, sức khỏe sinh sản – tình dục vị thành niên và quyền hợp pháp. Việc điều hành CLB do chính các nữ sinh đảm nhận, với sự hướng dẫn, hỗ trợ từ giáo viên.
Đồng thời Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực vươn lên trong học tập của 6 đơn vị trường tham gia ra mắt CLB giai đoạn 2.
Việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với 6 CLB mới tạo thêm cơ hội để nữ sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được học tập, rèn luyện kỹ năng và tiếp cận các kiến thức thiết thực, qua đó có thêm hành trang để tự tin trong học tập và cuộc sống.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ra-mat-cau-lac-bo-nu-sinh-mo-duong-den-tuong-lai-giai-doan-2-5105063.html