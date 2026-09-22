Các đại biểu tham dự lễ ra mắt câu lạc bộ Nữ sinh "Mở đường đến tương lai" giai đoạn 2

VCF là tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006, trong đó có các chương trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những chương trình tiêu biểu là “Mở đường đến tương lai” (Brighter Path) là chương trình hỗ trợ học bổng, phát triển kiến thức, kỹ năng cho nữ sinh dân tộc thiểu số.

Đại diện tổ chức VCF phát biểu tại lễ ra mắt câu lạc bộ Nữ sinh "Mở đường đến tương lai" giai đoạn 2

Tại chương trình, các đại biểu và học sinh được nghe giới thiệu, báo cáo hoạt động CLB Nữ sinh “Mở đường đến tương lai” giai đoạn 1. Giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 9/2025, với 6 CLB được thành lập tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Qua hoạt động, các CLB đã tạo môi trường để nữ sinh học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sự tự tin và khả năng chủ động trong học tập, cuộc sống.

Ban tổ chức ra mắt câu lạc bộ Nữ sinh "Mở đường đến tương lai" Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Lãng, Trường THPT Văn Lãng và trao học bổng cho các nữ sinh

Tiếp đó, Ban tổ chức ra mắt 6 CLB Nữ sinh “Mở đường đến tương lai” giai đoạn 2 tại các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình và các trường THPT: Văn Lãng, Lộc Bình, Đồng Đăng.

Mỗi CLB được VCF hỗ trợ phòng học đa phương tiện và tổ chức sinh hoạt với các nội dung như quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng lãnh đạo, STEM, kỹ năng mềm, sức khỏe sinh sản – tình dục vị thành niên và quyền hợp pháp. Việc điều hành CLB do chính các nữ sinh đảm nhận, với sự hướng dẫn, hỗ trợ từ giáo viên.

Đồng thời Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực vươn lên trong học tập của 6 đơn vị trường tham gia ra mắt CLB giai đoạn 2.

Ban tổ chức ra mắt câu lạc bộ Nữ sinh "Mở đường đến tương lai" Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lộc Bình, Trường THPT Lộc Bình và trao học bổng cho các nữ sinh

Việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với 6 CLB mới tạo thêm cơ hội để nữ sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được học tập, rèn luyện kỹ năng và tiếp cận các kiến thức thiết thực, qua đó có thêm hành trang để tự tin trong học tập và cuộc sống.