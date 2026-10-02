Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ (CLB)Niềm tin số Nghệ An và gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng trên địa bàn.

Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành liên quan, cùng hơn 200 đại biểu là đại diện các trang, hội, nhóm có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, các KOL...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, trên địa bàn Nghệ An có rất nhiều cá nhân; nhiều trang, kênh thông tin đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lan tỏa thông tin chính thống, quảng bá hình ảnh đẹp về quê hương, con người Nghệ An; đồng hành cùng lực lượng chức năng trong tuyên truyền pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, phản bác tin giả, tin sai sự thật.

Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cá nhân, trang, kênh trên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ hoặc quản trị nội dung chưa phù hợp, thiếu kiểm chứng, sai sự thật, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân cũng như làm giảm niềm tin của người dân đối với môi trường mạng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra mắt CLB Niềm tin số Nghệ An nhằm kết nối các thành viên tạo sức mạnh tổng hợp cùng hành động trách nhiệm vì một không gian mạng văn minh, an toàn.

Ra mắt CLB Niềm tin số Nghệ An.

Đây cũng là dịp để gặp mặt với những người có ảnh hưởng trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa lực lượng Công an với cộng đồng những người có ảnh hưởng trên không gian mạng phục vụ sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cuộc sống.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm CLB Niềm tin số Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng trao đổi, lắng nghe, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động trên môi trường mạng, nhất là trong công tác điều hành, quản trị trang, kênh, hội nhóm. Đồng thời cũng là dịp để Ban Chủ nhiệm CLB được lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết, những đề xuất, kiến nghị thiết thực để xây dựng các giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng chống thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Các KOL ký cam kết cùng chung tay xây dựng CLB Niềm tin số Nghệ An ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành nhấn mạnh: Mong rằng câu lạc bộ sẽ sớm khẳng định vai trò, vị thế của mình, trở thành một mô hình tiêu biểu trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh cộng đồng số; đồng hành cùng chính quyền và nhân dân lan tỏa thông tin tích cực; khẩn trương tổ chức thực hiện những chương trình, dự án lớn của Liên minh Niềm tin số cũng như những chiến dịch, phong trào do UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tại địa phương triển khai, phát động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn, với uy tín, sức ảnh hưởng và tinh thần trách nhiệm của mình, mỗi KOL, mỗi quản trị viên sẽ tiếp tục là một “đại sứ truyền thông tích cực”, một “ngọn hải đăng” trên không gian mạng; góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật, lan tỏa các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bản sắc văn hóa xứ Nghệ đến với cộng đồng trong và ngoài nước.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch CLB Niềm tin số Nghệ An cũng tin tưởng rằng sau hội nghị, CLB Niềm tin số Nghệ An sẽ trở thành diễn đàn kết nối; quy tụ ngày càng nhiều cá nhân có trách nhiệm, có uy tín cùng chung tay xây dựng một không gian mạng văn minh, an toàn, đáng tin cậy; góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hình ảnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong khuôn khổ hội nghị, báo cáo viên của Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin, trao đổi các nội dung cơ bản về tình hình an ninh mạng, hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; vai trò trách nhiệm xã hội của KOL, quản trị viên các trang, nhóm trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực và quảng bá bản sắc địa phương và văn hóa ứng xử trên không gian mạng...

Đại diện Ban lãnh đạo CLB tin tưởng rằng, hoạt động của CLB Niềm tin số Nghệ An góp phần xây dựng cộng đồng KOL Nghệ An trở thành một tập thể gắn kết, có sức ảnh hưởng chung tay bảo vệ không gian mạng.