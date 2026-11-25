Ngày 25/11, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp TikTok Việt Nam và Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa, nhằm kết nối cộng đồng sáng tạo với những người nghiên cứu, thực hành và gìn giữ di sản.

Câu lạc bộ được định hướng trở thành không gian mở dành cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, công nghệ và những người yêu văn hóa Việt Nam.

Thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tập huấn, cuộc thi, triển lãm và trải nghiệm thực tế tại địa phương, các thành viên có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những cách thức mới để lan tỏa giá trị di sản.

Tại lễ ra mắt, các khách mời tham gia tọa đàm với chủ đề “Kể chuyện văn hóa, di sản trong kỷ nguyên số”, tập trung trao đổi về cơ hội, thách thức khi truyền tải nội dung di sản trên mạng xã hội. Trong đó, vấn đề bảo đảm tính chính xác của tư liệu, tôn trọng phong tục, tập quán và tránh làm sai lệch giá trị văn hóa được nhấn mạnh.

Trong năm 2027, Câu lạc bộ dự kiến khởi động dự án “Hương sắc nghề - Tinh hoa làng nghề Việt”, hướng tới kết nối nghệ nhân bản địa với đội ngũ vận hành số, thúc đẩy thương mại điện tử cho sản phẩm thủ công truyền thống./.