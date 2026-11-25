Kết nối những người cùng kể chuyện di sản

Sự phát triển của các nền tảng số tạo ra nhiều hình thức mới để công chúng tiếp cận văn hóa. Một video ngắn về lễ hội, câu chuyện về nghề truyền thống hay những thước phim ghi lại đời sống tại một di tích có thể đưa hình ảnh di sản đến với đông đảo người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Để những câu chuyện di sản văn hóa được truyền tải gần gũi, sinh động, chuẩn xác hơn, cần một cộng đồng cùng chung niềm đam mê, nơi những người trẻ gặp gỡ các nhà sáng tạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và người đang ngày ngày gìn giữ di sản.

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản Văn hóa. Ảnh: BTC

Từ thực tế đó, Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa ra đời, dưới sự định hướng, bảo trợ của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok Việt Nam.

Câu lạc bộ hướng đến như một không gian mở để các cá nhân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, công nghệ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cộng đồng thực hành di sản và những người yêu văn hóa di sản Việt Nam cùng tham gia tìm hiểu, học hỏi, chia sẻ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa di sản của dân tộc.

Câu lạc bộ trở thành không gian kết nối những người có chung tình yêu với văn hóa, di sản. Ảnh: BTC

Sáng tạo hiện đại, gìn giữ giá trị cốt lõi

Phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ, ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cho rằng: Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa là dấu mốc ý nghĩa, hiện thực hóa định hướng của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam nhằm đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Đại diện Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam kỳ vọng "mỗi thành viên Câu lạc bộ sẽ trở thành một người kể chuyện di sản có trách nhiệm, biết kết hợp sự sáng tạo với tri thức và sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống".

Ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: BTC

Thực tế, sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung đã góp phần tạo nên những cách tiếp cận mới trong hoạt động truyền thông, quảng bá di sản. Tại chương trình “Chạm Di sản 2026” tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, các nhà sáng tạo nội dung là thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ như Huy Linh Tinh và Chợ Lớn Downtown đã mang đến những góc nhìn trẻ trung, gần gũi khi giới thiệu các câu chuyện văn hóa.

Thông qua hình ảnh, video và cách kể chuyện mang dấu ấn cá nhân, những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu dưới góc độ tư liệu hay thông tin, mà còn được kết nối với trải nghiệm, cảm nhận và đời sống thường ngày của công chúng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam mong muốn thúc đẩy các hoạt động truyền thông văn hóa trên nền tảng số. Ảnh: BTC

Sự tham gia của những nhà sáng tạo có khả năng tiếp cận cộng đồng trên nền tảng số cho thấy tiềm năng của việc kết hợp giữa tri thức văn hóa và ngôn ngữ truyền thông hiện đại. Khi người sáng tạo có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu và gặp gỡ những người gìn giữ di sản, nội dung được tạo ra sẽ có thêm chất liệu chân thực, đồng thời giúp công chúng, nhất là người trẻ, có thêm động lực tìm hiểu về văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho biết, thông qua việc đồng hành với Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa, TikTok mong muốn góp phần kết nối cộng đồng sáng tạo với các chuyên gia, nghệ nhân và những người đang trực tiếp gìn giữ di sản, hỗ trợ nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung số, thúc đẩy các hoạt động truyền thông văn hóa và tạo điều kiện để những câu chuyện về di sản Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn trên nền tảng số.

Sự hợp tác này hướng tới xây dựng một cộng đồng sáng tạo có trách nhiệm, nơi công nghệ và sự sáng tạo cùng góp phần đưa văn hóa, di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ và công chúng trong nước, quốc tế.

Phó chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, việc thành lập Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung số trong lĩnh vực di sản văn hóa là cơ hội để chính quyền địa phương đồng hành với các nhà sáng tạo, góp phần cung cấp nguồn thông tin chính thống về di sản trên địa bàn. Bà kỳ vọng các sản phẩm sáng tạo nội dung số sẽ truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu văn hóa, ý thức trân trọng di sản trong đông đảo người trẻ.

Từ những trải nghiệm trực tiếp đến các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, mỗi câu chuyện được kể đúng và có trách nhiệm sẽ góp thêm một cách để di sản hiện diện gần gũi hơn trong đời sống hôm nay.

Năm 2027, Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa định hướng đồng hành triển khai dự án “Hương sắc nghề - Tinh hoa làng nghề Việt”. Dự án tập trung tuyển chọn, chuẩn hóa chất lượng các sản phẩm thủ công tinh xảo, đồng thời đưa những câu chuyện về nghề, kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng đất đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại thông qua các nền tảng số.