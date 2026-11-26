Quang cảnh lễ ra mắt.

Dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh; lãnh đạo phường Yên Bái; một số đơn vị trên địa bàn phường; đông đủ thành viên câu lạc bộ và các câu lạc bộ nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phường Yên Bái đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ, chính thức ghi nhận sự đi vào hoạt động của sân chơi văn hóa nghệ thuật mang đậm dấu ấn truyền thống trên địa bàn (ảnh dưới).

Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Yên Bái được kiện toàn trên cơ sở Câu lạc bộ Sân khấu nghệ thuật dân tộc (được UBND phường Yên Bái công nhận tháng 5/2026), gồm 36 thành viên, tuổi từ 40 đến trên 70; hoạt động với mục tiêu bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc; tăng cường đoàn kết cộng đồng, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập, các thành viên câu lạc bộ đã mang đến chương trình biểu diễn đặc sắc giới thiệu làn điệu dân ca ba miền. Khán giả được thưởng thức nét mộc mạc, sâu lắng của các làn điệu chèo, quan họ, hát xẩm - những loại hình nghệ thuật tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc bộ; hòa quyện cùng sự phóng khoáng, tình cảm của những điệu lý, câu hò Nam bộ.

Một số tiết mục dân ca ba miền, nghệ thuật truyền thống do các thành viên câu lạc bộ thể hiện.

Tiết mục giao lưu của đội trống Cội nguồn đến từ tỉnh Phú Thọ.

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Yên Bái không chỉ tạo sân chơi văn hóa ý nghĩa tại cơ sở; quy tụ, kết nối những người yêu nghệ thuật dân gian, mà còn góp phần bồi đắp, lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống trong đời sống hiện đại.