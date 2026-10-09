Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao những đóng góp của khoảng 4.484 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AT

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở quy mô sản xuất, kinh doanh hay kết quả doanh thu, mà còn ở trách nhiệm với xã hội, sự tuân thủ pháp luật và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng dân cư. Trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị, chính quyền địa phương luôn xác định doanh nghiệp, hộ kinh doanh là đối tác đồng hành, cùng tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Lãnh đạo phường mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định pháp luật, quan tâm đến quyền lợi người lao động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.

Phường Hoàng Liệt sẽ tiếp tục lắng nghe, trao đổi và phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Địa phương mời gọi đầu tư phát triển kinh tế khu vực hồ Linh Đàm rộng 77ha, có nhiều cơ sở tôn giáo, phát huy được kinh tế du lịch.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là việc ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Hoàng Liệt lâm thời, mở ra không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Hoàng Liệt lâm thời. Ảnh: AT

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Văn Lợi, Chủ tịch lâm thời Câu lạc bộ Doanh nhân Hoàng Liệt, việc hình thành câu lạc bộ không chỉ nhằm tập hợp các doanh nhân mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng có sự gắn kết, chia sẻ và trách nhiệm. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên có điều kiện trao đổi thông tin thị trường, kinh nghiệm quản trị, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển và cùng đóng góp cho địa phương.

Tại chương trình, các doanh nhân cũng chia sẻ những ý kiến liên quan đến môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, nhu cầu kết nối giữa các doanh nghiệp và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh mong muốn chính quyền tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên, kịp thời tiếp nhận kiến nghị, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy năng lực.