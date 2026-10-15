Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ tỉnh Quảng Trị

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Thùy Trang

Những năm qua, đội ngũ nữ doanh nhân Quảng Trị ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong phát triển kinh tế-xã hội. Với tinh thần năng động, sáng tạo và sự bản lĩnh, nhiều nữ doanh nhân đã xây dựng, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: Thùy Trang

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các nữ doanh nhân vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, việc thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo không gian kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp nữ đoàn kết, năng động, phát triển bền vững, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Thùy Trang

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe công bố quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ tỉnh Quảng Trị. Câu lạc bộ gồm 61 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm gồm 7 thành viên. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông nghiệp ANNECO làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ tỉnh.