Ra mắt câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm trên quê hương Bác Hồ

Chiều 8/10, tại Trường Trung học Phổ thông Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Kim Liên và Câu lạc bộ báo chí Nghệ An đồng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ "Búp Sen Xanh" - Nối mạch nguồn Ví, Giặm.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên Nguyễn Thị Phương Thúy và Chủ tịch Câu lạc bộ báo chí Nghệ An Lê Văn Giáp tặng sách Búp Sen Xanh cho các cháu học sinh trong Câu lạc bộ "Búp Sen Xanh" vừa được công bố thành lập. Ảnh: Phạm Linh

Đây là dịp để những người làm công tác địa phương, những người làm báo, các nghệ nhân, đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ cùng gặp gỡ, chia sẻ về văn hóa Kim Liên, về Dân ca Ví, Giặm và về trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị tốt đẹp của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm "Búp Sen Xanh" xã Kim Liên được thành lập vào ngày 6/10/2026 gồm 23 thành viên, trong đó, cô giáo Nguyễn Thị Lan được chỉ định làm Chủ nhiệm câu lạc bộ; Em Nguyễn Công Anh - Phó Chủ nhiệm (học sinh Trường Trung học Phổ thông Kim Liên); Em Nguyễn Công Minh làm Ủy viên (học sinh Trường Trung học Cơ sở Kim Liên) và cô giáo Lê Thị Bích Thủy nghệ nhân ưu tú làm người tư vấn chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên (Nghệ An). Ảnh: Phạm Linh

Phát biểu trong buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên (Nghệ An) chia sẻ, giữa những ngày thu tháng Mười, quê hương Kim Liên nơi Bác Hồ kính yêu cất tiếng khóc chào đời và lớn lên trong lời ru Ví, Giặm của mẹ, xã vui mừng đón các nhà báo của Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An về với chương trình "Ươm búp sen xanh - Nối mạch nguồn Ví, Giặm".

Chương trình hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta đang hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 - ngày gắn với lời căn dặn của Bác tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Đồng thời chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Văn hóa và tuổi trẻ hai mạch nguồn ấy cùng Câu lạc bộ báo chí gặp nhau ở chính mảnh đất Làng Sen ấm tình đất mẹ.

"Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhưng di sản chỉ thực sự sống khi được truyền lại cho thế hệ sau, khi những câu hò, điệu ví còn vang lên trong giọng nói trong veo của các em nhỏ. Bởi vậy, việc Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An chọn Kim Liên, chọn các cháu thiếu nhi để "Ươm Búp Sen Xanh" là một lựa chọn rất nghĩa tình" - bà Nguyễn Thị Phương Thúy nhìn nhận.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên đánh giá, những người làm báo vốn quen với ngòi bút sắc bén, với nhịp sống hối hả của thời sự. Nhưng hôm nay đã dành thời gian, tâm huyết và cả tấm lòng để về với trẻ em quê Bác Hồ. Những phần quà nhằm động viên khích lệ chính là hạt giống tình yêu quê hương được gieo vào tâm hồn các cháu.

Trong nhiều năm qua, báo chí Nghệ An luôn là người bạn đồng hành thân thiết của Kim Liên bởi luôn phản ánh kịp thời những đổi thay của quê hương, lan tỏa hình ảnh Làng Sen, sản phẩm sen, văn hóa sen đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Mỗi bài báo, mỗi thước phim của các anh chị là một nhịp cầu đưa Kim Liên đến gần hơn với mọi người. Đó cũng chính là cách chúng ta cùng nhau thực hiện khát vọng biến di sản thành tài sản, biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.

"Mô hình "Ươm Búp Sen Xanh" sẽ được duy trì thường xuyên. Các câu lạc bộ Ví, Giặm trong nhà trường, trong các xóm tiếp tục được nhân rộng và Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An sẽ tiếp tục là người bạn, người đồng hành tin cậy của Kim Liên trên chặng đường phát triển văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế di sản đến năm 2030 và những năm tiếp theo" - bà Nguyễn Thị Phương Thúy cam kết nhắn nhủ, mong các cháu trong câu lạc bộ hãy chăm ngoan, học giỏi, yêu những câu hát của ông bà, cha mẹ, để mai này mỗi cháu đều là một bông sen thơm, góp hương cho quê hương, đất nước.

Khép lại lời phát biểu, bà Phương Thuý đọc mấy câu thơ: Cảm ơn ngòi bút thắm tình/Đưa hương sen thắm lung linh khắp miền/Nghĩa tình báo chí và Kim Liên/Như sen gặp nước, vững bền thủy chung.

Nhà báo Lê Văn Giáp chia sẻ trong buổi ra mắt Câu lạc bộ Búp Sen Xanh. Ảnh: Phạm Linh

Thay mặt Câu lạc bộ báo chí Nghệ An, nhà báo Lê Văn Giáp chia sẻ, hôm nay, những người làm báo rất vui mừng khi được về thăm mảnh đất Kim Liên nơi quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; được đồng hành cùng chính quyền xã ra mắt Câu lạc bộ "Búp Sen Xanh" - Nối mạch nguồn Ví, Giặm là niềm vinh dự lớn.

"Về quê Bác không chỉ nhìn thấy bộ mặt ngày càng được đổi thay, diện mạo ngày càng đẹp và khang trang, mà còn được lắng nghe những điều hò Dân ca Ví, Giặm từ các em học sinh, từ các nghệ nhân và thầy cô giáo. Chúng tôi những người làm báo không khỏi tự hào và xúc động, khi trở về Kim Liên như chính là trở về nhà, về với quê hương miền Dân ca Ví, Giặm.

Câu lạc bộ báo chí Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành cùng Câu lạc bộ Búp Sen Xanh, để tiếp tục lan toả, đưa những câu hò, làn điệu dân ca tiếp tục được vang xa, vang mãi đến với công chúng ở nhiều địa phương trong cả nước" - nhà báo Lê Văn Giáp xúc động nói.

Buổi ra mắt "Ươm Búp Sen Xanh - Nối mạch nguồn Ví, Giặm" là dịp để những người làm công tác địa phương, những người làm báo, các nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng ngồi lại bên nhau, cùng nhắc nhở và cùng trân trọng những giá trị di sản phi vật thể của nhân loại.

Các em học sinh trong Câu lạc bộ Búp Sen Xanh ngân vang câu Dân ca Ví, Giặm trên quê hương Bác Hồ. Ảnh: Phạm Linh

Điệu hò, câu ví trong buổi ra mắt câu lạc bộ Búp Sen Xanh. Ảnh: Phạm Linh

Buổi ra mắt Câu lạc bộ Búp Sen Xanh diễn ra tại Trường Trung học Phổ thông Kim Liên.

Các em biểu diễn lời ru, câu hát để lại dấu ấn tốt đẹp trong buổi ra mắt.

Lời ca tiếng hát vang vọng.

Nhà hàng Lam Giang 2 ủng hộ trong buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ Búp Sen Xanh.

Một doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ cho câu lạc bộ mới thành lập.

Nhà hàng Sen Quê ủng hộ cho câu lạc bộ.

Anh Trần Quốc Tuấn một người con Kim Liên cũng ủng hộ cho các cháu học sinh trong Câu lạc bộ Búp Sen Xanh

Lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Liên tặng sách Búp Sen Xanh tri ân các mạnh thường quân.

Câu lạc bộ Búp Sen Xanh sẽ là mạch nguồn nối Dân ca Ví, Giặm sống mãi với thời gian.