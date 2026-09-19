Ra mắt Câu lạc bộ Dân ca-Hò khơi xã Sen Ngư

Đại diện lãnh đạo xã Sen Ngư trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Dân ca-Hò khơi xã cho Ban Chủ nhiệm - Ảnh: V.Anh

CLB có 29 thành viên, gồm các nghệ nhân, hội viên có chung niềm yêu thích và tâm huyết với dân ca, hò khơi. Chủ nhiệm CLB là nghệ nhân Nguyễn Thanh Thiếu.

Hò khơi Sen Ngư mang đậm sắc thái văn hóa vùng biển, được hình thành và gắn bó với đời sống lao động của người dân qua nhiều thế hệ. Từ những chuyến ra khơi, bám biển đến các sinh hoạt cộng đồng, tiếng hò không chỉ là lời ca mà còn là tiếng lòng, sự sẻ chia, động viên và gắn kết con người trước biển cả.

Một tiết mục do Câu lạc bộ Dân ca-Hò khơi xã Sen Ngư biểu diễn tại lễ ra mắt - Ảnh: V.Anh

Việc ra mắt CLB Dân ca-Hò khơi xã Sen Ngư nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đặc biệt là trao truyền đến thế hệ trẻ các làn điệu hò khơi, dân ca. Đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho những người yêu văn hóa văn nghệ dân gian trên địa bàn xã.