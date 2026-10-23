Ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá phường Pleiku

Tại buổi lễ, UBND phường đã công bố quyết định thành lập CLB với 15 thành viên ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng cùng Ban Chủ nhiệm CLB. Theo đó, ông Khổng Tam Cường đảm nhận vai trò Trưởng Ban Chủ nhiệm của CLB.

Lễ ra mắt CLB Bóng đá Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

CLB sẽ tập luyện thường xuyên tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku với mục đích tăng cường sức khỏe và tham gia các sự kiện giao lưu thể thao cũng như các giải đấu trong và ngoài tỉnh.

Trong quá trình hoạt động, CLB sẽ tuyển chọn thêm các cầu thủ có năng khiếu bóng đá để tập luyện, thi đấu.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Pleiku đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các thành viên đã tích cực vận động, tập hợp lực lượng để xây dựng CLB.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là môi trường tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các thành viên và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường.

Việc ra mắt CLB là một dấu mốc có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để những người có chung niềm đam mê bóng đá được sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện trong một tổ chức có định hướng, có quy chế hoạt động và từng bước phát triển bền vững.