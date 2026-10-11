Ra mắt cẩm nang online 'Kết nối không tổn thương'

Cẩm nang online “Kết nối không tổn thương” vừa được Liên minh Niềm tin số ra mắt. Ảnh chụp màn hình

Thông tin từ Liên minh Niềm tin số, cẩm nang online “Kết nối không tổn thương” đã ra mắt.

Những rủi ro trên không gian mạng không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một điều đáng sợ rõ ràng, mà thường khởi đầu từ các tương tác rất bình thường. Chẳng hạn, một lời mời kết bạn từ tài khoản mới, lời hỏi thăm tử tế khiến trẻ thấy mình được đặc biệt chú ý, trò đùa trong nhóm chat, hay bức ảnh gửi cho người tin tưởng. Đi kèm với đó thường là lời dặn quen thuộc “Đừng kể cho ai nhé”, đẩy các bạn nhỏ vào trạng thái hoang mang, sợ hãi và bị cô lập.

Dù biết mạng xã hội tiềm ẩn rủi ro nhưng nhiều học sinh vẫn không nhận ra khi một cuộc trò chuyện đã vượt quá giới hạn an toàn, hoặc lúng túng không biết xử lý ra sao khi có sự cố vì lo sợ bị mắng hay phán xét. Do đó, cẩm nang ra đời để trả lời câu hỏi: Chúng ta đang kết nối với nhau như thế nào?

Cẩm nang "Kết nối không tổn thương" gồm có 5 phần. Ảnh chụp màn hình

Cẩm nang giúp trẻ hiểu rằng khi gặp điều không ổn, các em không cần tự giải quyết một mình vì luôn có gia đình, thầy cô và cộng đồng sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ; đồng thời nhắc nhở mỗi cá nhân tôn trọng sự riêng tư của người khác, không biến một bình luận hay hành động vô tình thành nguồn gốc gây tổn thương cho bạn bè.

Xuất phát từ các tình huống gần gũi trong đời sống số, tài liệu hướng dẫn học sinh nhận diện sớm bất thường, biết đặt giới hạn và chủ động ứng phó. Quy trình xử lý gồm 5 bước cơ bản: Dừng lại (ngắt tương tác khi cảm thấy không an toàn); không lan truyền (tránh phát tán thông tin tiêu cực); lưu giữ thông tin (chụp màn hình làm bằng chứng); báo cáo (dùng tính năng báo xấu trên nền tảng) và chia sẻ (tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn đáng tin cậy).

Cuốn cẩm nang online được thiết kế linh hoạt, cho phép học sinh mở ngẫu nhiên bất kỳ trang nào cũng nhận được một bài học hữu ích, từng bước hình thành thói quen “biết trước - nhận diện sớm - xử lý đúng - tìm kiếm hỗ trợ”.

Tài liệu còn dành riêng không gian như một sổ nhật ký để các em viết, vẽ, đặt câu hỏi hay ghi lại tâm sự chưa thể sẻ chia, kết hợp hiệu ứng linh vật (mascot) chuyển động ở góc trang tạo trải nghiệm sinh động.

Đồng thời, phong trào “5 phút cùng em” được phát động, kêu gọi phụ huynh và người lớn dành 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, trò chuyện và thấu hiểu thế giới số của trẻ – tạo dựng niềm tin vững chắc ngay từ chính gia đình.