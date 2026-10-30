Ra mắt các nền tảng số về quản lý sáng kiến và truy xuất nguồn gốc

Người dân tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm công nghệ về truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Hệ thống phần mềm quản lý sáng kiến hướng đến việc hỗ trợ quản lý thông tin, hồ sơ sáng kiến có hệ thống, tạo thuận lợi cho quá trình theo dõi, khai thác và chia sẻ các giải pháp có giá trị. Phần mềm truy xuất nguồn gốc hướng đến hỗ trợ tra cứu thông tin về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng uy tín, phát triển thị trường.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang cho biết: Việc ra mắt các nền tảng là bước khởi đầu; hiệu quả thực tế phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, mức độ tham gia của các đơn vị và quá trình vận hành, hoàn thiện sau khi đưa vào sử dụng. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tiếp nhận phản hồi và tham mưu hoàn thiện các nền tảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định có liên quan.